Право заключения Договора на поставку станка абразивно-отрезного

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки Оборудования составляет 7 (семь) месяцев с даты подписания Договора, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №310/011-2017 о проведении запроса котировок). Условия оплаты: Авансовый платеж в размере 30% стоимости Оборудования, осуществляется в рублях в течение 10 (десяти) банковских дней на основании авансового счета. Второй платеж в размере 70% стоимости Оборудования, осуществляется в рублях в течение 10 (десяти) банковских дней по факту поставки Оборудования на склад Покупателя на основании следующих представленных документов: Акт о приёме-передачи Оборудования, подписанный Сторонами; Счет-фактуры на Оборудование. Окончательный расчет в размере стоимости Работ осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Акта выполненных Работ (Приложение №5 к Договору) на основании следующий представленных документов: Акт выполненных Работ, подписанного Сторонами; Счет-фактуры на выполненные Работы.