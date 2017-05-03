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Номер извещения
ГП716056
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за выполнением работ по строительству цеха нанесения покрытия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 11:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
Почтовый адрес
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
Контактный телефон
+7 8452 30-55-60
Факс
+7 8452 30-59-41
Адрес электронной почты
bobkov@sar-steklo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бобков Анатолий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Саратов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за выполнением работ по строительству цеха нанесения покрытия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.05.2017 09:00 GMT +303.05.2017 09:0003.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716056Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за выполнением работ по строительству цеха нанесения покрытияСаратов
Дата и время вскрытия заявок
03.05.2017 09:0003.05.2017 09:0003.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716056Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за выполнением работ по строительству цеха нанесения покрытияСаратов
Подведение итогов не позднее
04.05.2017 13:0004.05.2017 13:0004.05.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716056Подведение итогов не позднее Оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за выполнением работ по строительству цеха нанесения покрытияСаратов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) за выполнением работ по строительству цеха нанесения покрытия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 объект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Саратов, ул. Ломоносова, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
Все закупки и тендеры АО САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО
Адрес местонахождения
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Города Областного Подчинения Саратовской Области/, Ленинский, Им Ломоносова М.в., 1
410041, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ломоносова, 1
71.12.40.140
Документация лота
Кол-во: 0
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