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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП716131
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Организация и предоставление услуг питания работникам Заказчика в вахтовых поселках ООО "Эльгауголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 11:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-36-28 доб. 19628
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Alena.Bogun@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Богун Алена Викторовна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
По открытому запросу предложений на организацию и предоставление услуг питания в вахтовых поселках трассы Улак-Эльга согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь», АО «МШСС», ООО «МТВ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 10:00 GMT +317.05.2017 10:0017.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716131Дата и время окончания срока приема заявок по открытому запросу предложений на организацию и предоставление услуг питания в вахтовых поселках трассы Улак-Эльга согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь», АО «МШСС», ООО «МТВ» Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 10:0017.05.2017 10:0017.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716131Дата и время вскрытия заявок по открытому запросу предложений на организацию и предоставление услуг питания в вахтовых поселках трассы Улак-Эльга согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь», АО «МШСС», ООО «МТВ» Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
17.06.2017 10:0017.06.2017 10:0017.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716131Подведение итогов не позднее по открытому запросу предложений на организацию и предоставление услуг питания в вахтовых поселках трассы Улак-Эльга согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь», АО «МШСС», ООО «МТВ» Нерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
17.06.201717.06.2017 10:0017.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716131Подведение итогов не позднее по открытому запросу предложений на организацию и предоставление услуг питания в вахтовых поселках трассы Улак-Эльга согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь», АО «МШСС», ООО «МТВ» Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
По открытому запросу предложений на организацию и предоставление услуг питания в вахтовых поселках трассы Улак-Эльга согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь», АО «МШСС», ООО «МТВ»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по свободному меню с возможностью выбора блюд, не комплекс (не дороже 450 р./день)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Саха (Якутия), вахтовые поселки, вдоль железнодорожного пути ст. Улак - Эльга:Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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