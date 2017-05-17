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    Главная / Торги / Организация и предоставление услуг питания работникам Заказчика в вахтовых поселках ООО "Эльгауголь"

    Организация и предоставление услуг питания работникам Заказчика в вахтовых поселках ООО "Эльгауголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2017 10:0017.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716131Дата и время окончания срока приема заявок по открытому запросу предложений на организацию и предоставление услуг питания в вахтовых поселках трассы Улак-Эльга согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь», АО «МШСС», ООО «МТВ» НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716131

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Организация и предоставление услуг питания работникам Заказчика в вахтовых поселках ООО "Эльгауголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.04.2017 11:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Информация по складским помещениям по км.

    Информация по энергопотреблению 2016-2017г по км.

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Справка о фактической выручки за 2016г. по км

    Изменения в извещении

    Титульный к ЗД

    Изменения в извещении

    Приложения к ТЗ

    Приложение к ТЗ 2

    Приложение к ТЗ 3

    Приложение к ТЗ 4

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Проект договора

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Ответы по запросу №2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-36-28 доб. 19628

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Alena.Bogun@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Богун Алена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    По открытому запросу предложений на организацию и предоставление услуг питания в вахтовых поселках трассы Улак-Эльга согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь», АО «МШСС», ООО «МТВ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2017 10:00 GMT +317.05.2017 10:0017.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716131Дата и время окончания срока приема заявок по открытому запросу предложений на организацию и предоставление услуг питания в вахтовых поселках трассы Улак-Эльга согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь», АО «МШСС», ООО «МТВ» Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2017 10:0017.05.2017 10:0017.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716131Дата и время вскрытия заявок по открытому запросу предложений на организацию и предоставление услуг питания в вахтовых поселках трассы Улак-Эльга согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь», АО «МШСС», ООО «МТВ» Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    17.06.2017 10:0017.06.2017 10:0017.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716131Подведение итогов не позднее по открытому запросу предложений на организацию и предоставление услуг питания в вахтовых поселках трассы Улак-Эльга согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь», АО «МШСС», ООО «МТВ» Нерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.06.201717.06.2017 10:0017.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716131Подведение итогов не позднее по открытому запросу предложений на организацию и предоставление услуг питания в вахтовых поселках трассы Улак-Эльга согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь», АО «МШСС», ООО «МТВ» Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    По открытому запросу предложений на организацию и предоставление услуг питания в вахтовых поселках трассы Улак-Эльга согласно ТЗ для нужд ООО «Эльгауголь», АО «МШСС», ООО «МТВ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    по свободному меню с возможностью выбора блюд, не комплекс (не дороже 450 р./день)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Саха (Якутия), вахтовые поселки, вдоль железнодорожного пути ст. Улак - Эльга:Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    56

    Услуги общественного питания

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "услуги питания"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    16.02.2018 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
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