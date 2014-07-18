Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / на выполнение работ на объектах ОАО «МАШ» (реконструкция КНС-5 (инв.№263526), замена дробилки Д-3б на более функциональную типа СА210АJW5B2/528,капитальный ремонт КНС-1 (инв. №40-3))

    на выполнение работ на объектах ОАО «МАШ» (реконструкция КНС-5 (инв.№263526), замена дробилки Д-3б на более функциональную типа СА210АJW5B2/528,капитальный ремонт КНС-1 (инв. №40-3))

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.07.2014 12:0018.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401288698Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на выполнение работ по реконструкции КНС-5 (инв.№263526), замена дробилки Д-3б на более функциональную типа СА210АJW5B2/528 и капитальному ремонту КНС-1 (инв. №40-3)141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401288698

    Уникальный номер закупки

    70

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на выполнение работ на объектах ОАО «МАШ» (реконструкция КНС-5 (инв.№263526), замена дробилки Д-3б на более функциональную типа СА210АJW5B2/528,капитальный ремонт КНС-1 (инв. №40-3))

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.06.2014 17:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-29-40

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Панормова Анна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на выполнение работ по реконструкции КНС-5 (инв.№263526), замена дробилки Д-3б на более функциональную типа СА210АJW5B2/528 и капитальному ремонту КНС-1 (инв. №40-3)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.07.2014 12:00 GMT +318.07.2014 12:0018.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401288698Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на выполнение работ по реконструкции КНС-5 (инв.№263526), замена дробилки Д-3б на более функциональную типа СА210АJW5B2/528 и капитальному ремонту КНС-1 (инв. №40-3)141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Дата и время вскрытия заявок

    18.07.2014 12:0018.07.2014 12:0018.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401288698Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на выполнение работ по реконструкции КНС-5 (инв.№263526), замена дробилки Д-3б на более функциональную типа СА210АJW5B2/528 и капитальному ремонту КНС-1 (инв. №40-3)141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Подведение итогов не позднее

    29.07.2014 14:0029.07.2014 14:0029.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401288698Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение работ по реконструкции КНС-5 (инв.№263526), замена дробилки Д-3б на более функциональную типа СА210АJW5B2/528 и капитальному ремонту КНС-1 (инв. №40-3)141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.07.201429.07.2014 14:0029.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401288698Подведение итогов не позднее Заключение договора на выполнение работ по реконструкции КНС-5 (инв.№263526), замена дробилки Д-3б на более функциональную типа СА210АJW5B2/528 и капитальному ремонту КНС-1 (инв. №40-3)141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на выполнение работ по реконструкции КНС-5 (инв.№263526), замена дробилки Д-3б на более функциональную типа СА210АJW5B2/528 и капитальному ремонту КНС-1 (инв. №40-3)

    Начальная цена

    16 901 006,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием (РАЗДЕЛ 10 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская обл., г. Химки Территория аэропорта ШереметьевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.21

    Производство общестроительных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014231
    Поставка запасных частей и расходных материалов для головок М300 («МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. КС-1 «Салдыкельская».) для нужд АО "СТНГ"
    Поставка запасных частей и расходных материалов для головок М300 («МГ «Сила Сибири». Этап 5.1....
    593583
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    62 780
    $
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211034646
    Оказание услуг по доставке питьевой воды
    Оказание услуг по доставке питьевой воды
    586132
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 009 214
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211066410
    МИ №87/ГСГТ/МИ (22П87) - Приспособление для шлифовки рабочих лопаток для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»
    МИ №87/ГСГТ/МИ (22П87) - Приспособление для шлифовки рабочих лопаток для нужд ООО «ГЭХ Сервис...
    591453
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    930 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014235
    Выполнение измерения и оценки допустимых скоростей колебания грунта при проведении буровзрывных работ для строительства Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3год для нужд ООО «ССК Газрегион»
    Выполнение измерения и оценки допустимых скоростей колебания грунта при проведении...
    593594
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    5 848 533
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237177
    107/28.01.22/КО/Э Поставка фильтров
    107/28.01.22/КО/Э Поставка фильтров
    593564
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    19
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014198
    Поставка МТР: портландцемент тампонажный ПЦТ I-50 ГОСТ 1581-96 в рамках объекта строительства: СТНГ-2029.3-НС-ОМ (МГ «Этап 5.1. УКПГ-2 (Ковыктинское ГКМ)»
    Поставка МТР: портландцемент тампонажный ПЦТ I-50 ГОСТ 1581-96 в рамках объекта строительства:...
    593417
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 14:20(GMT+03:00)
    3 231 007
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211080922
    КО №16589/КО - Запасные части к котельному оборудованию для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P100566)
    КО №16589/КО - Запасные части к котельному оборудованию для нужд филиалов ПАО "ОГК-2"...
    593575
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    93 280 188
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211020828
    Разработка рабочей документации по устройству и модернизации периметрового ограждения контролируемой зоны аэропорта АО «Международный аэропорт «Краснодар».
    Разработка рабочей документации по устройству и модернизации периметрового ограждения...
    583966
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    1 800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить