Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок изготовления и поставки Товара 90 календарный дней с момента направления Покупателем заявки Поставщику в письменной форме (по факсу или электронной почте), в соответствии с проектом соглашения (Приложение № 4 к Документации к Извещению №287/036-2017 о проведении запроса котировок). Условия оплаты: - 50% от суммы заявки в виде авансового платежа Покупатель перечисляет денежными средствами на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора на соответствующую поставку. - окончательный расчет Покупатель производит в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о готовности продукции.