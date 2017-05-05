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Номер извещения
31705052898
Уникальный номер закупки
1089
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку системных блоков для организации рабочих мест регистрации и выходов на посадку системы общего доступа SITA CUTE (проводится среди Субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 13:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-35-33
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Зиновьев А. А.,Zinoviev_AA@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора на поставку системных блоков для организации рабочих мест регистрации и выходов на посадку системы общего доступа SITA CUTE
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705052898Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку системных блоков для организации рабочих мест регистрации и выходов на посадку системы общего доступа SITA CUTE141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку системных блоков для организации рабочих мест регистрации и выходов на посадку системы общего доступа SITA CUTE
Начальная цена
14 047 411,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
290 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер., склад АО «МАШ»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
26.20.15.000
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 290
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