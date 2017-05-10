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Номер извещения
31705052515
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения Договора на поставку товаров канцелярских
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 12:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-91-28
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедусь Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Товары канцелярские
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.05.2017 10:00 GMT +310.05.2017 10:0010.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705052515Дата и время окончания срока приема заявок Товары канцелярскиеСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Дата и время вскрытия заявок
10.05.2017 10:0010.05.2017 10:0010.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705052515Дата и время вскрытия заявок Товары канцелярскиеСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Товары канцелярские
Начальная цена
2 351 149,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка товаров канцелярских, в объеме и с техническими характеристиками определёнными Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 286/036-2017 о проведении запроса котировок).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
32.99
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2351149
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