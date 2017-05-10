Право заключения Договора на поставку товаров канцелярских

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется отдельными партиями по предварительной письменной заявке от Покупателя в течение 5-и рабочих дней, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №286/036-2017 о проведении запроса котировок). Оплата за Товар производится после приемки Товара Покупателем в течение 10 банковских дней.