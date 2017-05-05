www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП716050
Уникальный номер закупки
155-428/17
Наименование закупки
Предоставление путевок в детский оздоровительный лагерь
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 09:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-48
Факс
{}
Адрес электронной почты
o.a.podjezhikh@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Подъезжих Ольга Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление путевок в детский оздоровительный лагерь на Черном море для детей работников АО "Уралхиммаш" на летний период 2017 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 08:00 GMT +305.05.2017 08:0005.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716050Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление путевок в детский оздоровительный лагерь на Черном море для детей работников АО "Уралхиммаш" на летний период 2017 г.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 08:0005.05.2017 08:0005.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716050Дата и время вскрытия заявок Предоставление путевок в детский оздоровительный лагерь на Черном море для детей работников АО "Уралхиммаш" на летний период 2017 г.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 08:0031.05.2017 08:0031.05.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716050Подведение итогов не позднее Предоставление путевок в детский оздоровительный лагерь на Черном море для детей работников АО "Уралхиммаш" на летний период 2017 г.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление путевок в детский оздоровительный лагерь на Черном море для детей работников АО "Уралхиммаш" на летний период 2017 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д. 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
93
85
79
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.