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Номер извещения
ГП716045
Уникальный номер закупки
13093
Наименование закупки
приобретении з/ч к насосам ЦНСШ 300-210
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 07:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-08
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
godunov@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Годунов Егор Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Колесо рабочее П44.101.08 Колесо рабочее 2ст. П44.101.02 Колесо рабочее послед. П44.101.20-01 Кольцо упл. 1ст. П44.102.03 Кольцо упл. 2ст. П26.108.03 Втулка направл. П26.108.04 Втулка гидропяты П44.104.02 Подушка гидропяты П44.104.03 Секция П44.108.00 Втулка П44.101.03-02 Кольцо П44.101.05. Втулка подшипника П44.101.29 Втулка защитная П44.101.31 Диск разгрузки П26.101.04
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201731.05.2017 02:0031.05.2017 02:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716045Подведение итогов не позднее Колесо рабочее П44.101.08 Колесо рабочее 2ст. П44.101.02 Колесо рабочее послед. П44.101.20-01 Кольцо упл. 1ст. П44.102.03 Кольцо упл. 2ст. П26.108.03 Втулка направл. П26.108.04 Втулка гидропяты П44.104.02 Подушка гидропяты П44.104.03 Секция П44.108.00 Втулка П44.101.03-02 Кольцо П44.101.05. Втулка подшипника П44.101.29 Втулка защитная П44.101.31 Диск разгрузки П26.101.04 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Колесо рабочее П44.101.08 Колесо рабочее 2ст. П44.101.02 Колесо рабочее послед. П44.101.20-01 Кольцо упл. 1ст. П44.102.03 Кольцо упл. 2ст. П26.108.03 Втулка направл. П26.108.04 Втулка гидропяты П44.104.02 Подушка гидропяты П44.104.03 Секция П44.108.00 Втулка П44.101.03-02 Кольцо П44.101.05. Втулка подшипника П44.101.29 Втулка защитная П44.101.31 Диск разгрузки П26.101.04
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
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Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
Кол-во: 14
Кол-во: 14
Кол-во: 7
Кол-во: 14
Кол-во: 14
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 7
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