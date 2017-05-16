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    Главная / Торги / приобретении з/ч к насосам ЦНСШ 300-210

    приобретении з/ч к насосам ЦНСШ 300-210

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.05.2017 01:3016.05.2017 01:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716045Дата и время окончания срока приема заявок Колесо рабочее П44.101.08 Колесо рабочее 2ст. П44.101.02 Колесо рабочее послед. П44.101.20-01 Кольцо упл. 1ст. П44.102.03 Кольцо упл. 2ст. П26.108.03 Втулка направл. П26.108.04 Втулка гидропяты П44.104.02 Подушка гидропяты П44.104.03 Секция П44.108.00 Втулка П44.101.03-02 Кольцо П44.101.05. Втулка подшипника П44.101.29 Втулка защитная П44.101.31 Диск разгрузки П26.101.04 МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716045

    Уникальный номер закупки

    13093

    Номер закупки

    Наименование закупки

    приобретении з/ч к насосам ЦНСШ 300-210

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.04.2017 07:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-08

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    godunov@nerungriugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Годунов Егор Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Колесо рабочее П44.101.08 Колесо рабочее 2ст. П44.101.02 Колесо рабочее послед. П44.101.20-01 Кольцо упл. 1ст. П44.102.03 Кольцо упл. 2ст. П26.108.03 Втулка направл. П26.108.04 Втулка гидропяты П44.104.02 Подушка гидропяты П44.104.03 Секция П44.108.00 Втулка П44.101.03-02 Кольцо П44.101.05. Втулка подшипника П44.101.29 Втулка защитная П44.101.31 Диск разгрузки П26.101.04

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 02:0031.05.2017 02:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716045Подведение итогов не позднее Колесо рабочее П44.101.08 Колесо рабочее 2ст. П44.101.02 Колесо рабочее послед. П44.101.20-01 Кольцо упл. 1ст. П44.102.03 Кольцо упл. 2ст. П26.108.03 Втулка направл. П26.108.04 Втулка гидропяты П44.104.02 Подушка гидропяты П44.104.03 Секция П44.108.00 Втулка П44.101.03-02 Кольцо П44.101.05. Втулка подшипника П44.101.29 Втулка защитная П44.101.31 Диск разгрузки П26.101.04 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Колесо рабочее П44.101.08 Колесо рабочее 2ст. П44.101.02 Колесо рабочее послед. П44.101.20-01 Кольцо упл. 1ст. П44.102.03 Кольцо упл. 2ст. П26.108.03 Втулка направл. П26.108.04 Втулка гидропяты П44.104.02 Подушка гидропяты П44.104.03 Секция П44.108.00 Втулка П44.101.03-02 Кольцо П44.101.05. Втулка подшипника П44.101.29 Втулка защитная П44.101.31 Диск разгрузки П26.101.04

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приоритет отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диск разгрузки П26.101.04"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Втулка защитная П44.101.31"

    Кол-во: 14

    "Позиция 3"

    "Втулка подшипника П44.101.29"

    Кол-во: 14

    "Позиция 4"

    "Втулка гидропяты П44.104.02"

    Кол-во: 7

    "Позиция 5"

    "Втулка направл. П26.108.04"

    Кол-во: 14

    "Позиция 6"

    "Кольцо упл. 2ст. П26.108.03"

    Кол-во: 14

    "Позиция 7"

    "Кольцо упл. 1ст. П44.102.03"

    Кол-во: 7

    "Позиция 8"

    "Колесо рабочее послед. П44.101.20-01"

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "Колесо рабочее 2ст. П44.101.02"

    Кол-во: 7

    "Позиция 10"

    "Колесо рабочее П44.101.08"

    Кол-во: 7

    "Позиция 11"

    "Кольцо П44.101.05."

    Кол-во: 7

    "Позиция 12"

    "Втулка П44.101.03-02"

    Кол-во: 7

    "Позиция 13"

    "Секция П44.108.00"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Подушка гидропяты П44.104.03"

    Кол-во: 7

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