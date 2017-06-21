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Номер извещения
31705113452
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по чистке водоподводящих сооружений Речного Водозабора №1: Змеиногорский тракт, 49д., г. Барнаул.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 06:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
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Чистка водоподводящего сооружения речного водозабора №1, ул.Змеиногорский тракт 49д
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2017 10:00 GMT +321.06.2017 10:0021.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705113452Дата и время окончания срока приема заявок Чистка водоподводящего сооружения речного водозабора №1, ул.Змеиногорский тракт 49дБарнаул
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2017 10:0021.06.2017 10:0021.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705113452Дата и время вскрытия заявок Чистка водоподводящего сооружения речного водозабора №1, ул.Змеиногорский тракт 49дБарнаул
Подведение итогов не позднее
28.07.2017 09:0028.07.2017 09:0028.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705113452Подведение итогов не позднее Чистка водоподводящего сооружения речного водозабора №1, ул.Змеиногорский тракт 49дБарнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Чистка водоподводящего сооружения речного водозабора №1, ул.Змеиногорский тракт 49д
Начальная цена
4 874 509,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
81.22.12
81.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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