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    Главная / Торги / Закупка инструмента: Метчики, державка, пластина

    Закупка инструмента: Метчики, державка, пластина

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2017 11:0005.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716043Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструмента: Метчики, державка, пластинаЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716043

    Уникальный номер закупки

    296

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка инструмента: Метчики, державка, пластина

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.04.2017 06:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос

    Приложение 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-56-72

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    A.Raspopov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Распопов Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка инструмента: Метчики, державка, пластина

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.05.2017 11:00 GMT +305.05.2017 11:0005.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716043Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструмента: Метчики, державка, пластинаЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    05.05.2017 11:0005.05.2017 11:0005.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716043Дата и время вскрытия заявок Закупка инструмента: Метчики, державка, пластинаЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.05.201722.05.2017 16:0022.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716043Подведение итогов не позднее Закупка инструмента: Метчики, державка, пластинаЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инструмента: Метчики, державка, пластина

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно вложенного файла

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно вложенного файлаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно вложенного файла

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.276

    Пластинки сменные твердосплавные

    25.73.40.124

    Метчики твердосплавные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МЕТЧИК DIN 376 ISO; HSS-PM; M20-6H; машин.для глухих отв; Garant"

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "МЕТЧИК DIN 376 ISO; HSS-PM; M12-6H; машин.для глухих отв; Garant"

    Кол-во: 60

    "Позиция 3"

    "МЕТЧИК DIN 376 ISO; HSS-E; M30-6H; машин.для глухих отв; Garant"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "МЕТЧИК DIN 376 ISO; HSS-E; M24-6H; машин.для глухих отв; Garant"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "МЕТЧИК DIN 376 ISO; HSS/E; M30-6H; машин.для сквозн. от; Garant"

    Кол-во: 60

    "Позиция 6"

    "МЕТЧИК DIN 376 ISO; HSS/E; M24-6H; машин.для сквозн. от; Garant"

    Кол-во: 60

    "Позиция 7"

    "МЕТЧИК DIN 376 ISO; HSS-PM; M12-6H; машин.для сквозных о; Garant"

    Кол-во: 60

    "Позиция 8"

    "МЕТЧИК DIN 376 ISO; HSS-PM; M16-6H; машин.для сквозных о; Garant"

    Кол-во: 60

    "Позиция 9"

    "МЕТЧИК DIN 376 ISO; HSS-PM; M20-6H; машин.для сквозных о; Garant"

    Кол-во: 60

    "Позиция 10"

    "МЕТЧИК DIN 371 ISO; HSS-PM; M10-6H; маш..для скв. отв.; Garant"

    Кол-во: 60

    "Позиция 11"

    "МЕТЧИК DIN 371 ISO; HSS-PM; M10-6H; машин.для глухих отв; Garant"

    Кол-во: 60

    "Позиция 12"

    "МЕТЧИК DIN 376 ISO; HSS-PM; M16-6H; машин.для глухих отв; Garant"

    Кол-во: 60

    "Позиция 13"

    "МЕТЧИК; HSS-PM TiCN; M8-6H 135730; машин.глух.отв. V4A; Garant"

    Кол-во: 60

    "Позиция 14"

    "МЕТЧИК DIN 371; HSS/E; M8-6HX; машин.для сквоз отв.; Garant"

    Кол-во: 60

    "Позиция 15"

    "МЕТЧИК DIN 371; HSS-E; для сквоз отв.; M4-6HX; Garant"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "МЕТЧИК DIN 371; HSS-E; для сквоз отв.; M10-6HX; Garant"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "МЕТЧИК DIN 371; HSS-E; для глух.отв.; M4-6G; Garant"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "МЕТЧИК DIN 376; HSS-E; для сквоз отв.; M12-6HX; Garant"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "МЕТЧИК DIN 376; HSS-E; для глух.отв.; M12-6G; Garant"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "МЕТЧИК DIN 371; HSS-E; для сквоз отв.; M8-6HX; Garant"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "МЕТЧИК DIN 371; HSS-E; для сквоз отв.; M6-6HX; Garant"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "МЕТЧИК DIN 371; HSS-E; для глух.отв.; M8-6G; Garant"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "МЕТЧИК DIN 371; HSS-E; для глух.отв.; M10-6G; Garant"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "МЕТЧИК DIN 371; HSS-E; для глух.отв.; M6-6G; Garant"

    Кол-во: 20

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