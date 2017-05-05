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    Главная / Торги / Насос 6Ш8 с электродвигателем 5 шт 660/1140 РВ исполнения , Комплектация полная. муфта лепестковая

    Насос 6Ш8 с электродвигателем 5 шт 660/1140 РВ исполнения , Комплектация полная. муфта лепестковая

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2017 02:0005.05.2017 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716041Дата и время окончания срока приема заявок Насос 6Ш8 с электродвигателем 5 штМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716041

    Уникальный номер закупки

    12659

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Насос 6Ш8 с электродвигателем 5 шт 660/1140 РВ исполнения , Комплектация полная. муфта лепестковая

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.04.2017 05:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-08

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    godunov@nerungriugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Годунов Егор Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Насос 6Ш8 с электродвигателем 5 шт

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 01:3031.05.2017 01:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716041Подведение итогов не позднее Насос 6Ш8 с электродвигателем 5 штМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Насос 6Ш8 с электродвигателем 5 шт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приоритет отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    28.13.1

    Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос 6Ш8 с электродвигателем"

    Кол-во: 5

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