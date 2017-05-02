На право заключения договора поставки саржи вискозной и фурнитуры для пошива военной формы одежды

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет. Покупатель оплачивает стоимость партии Товара, на основании выставленного Поставщиком счета, в следующем порядке: 1) аванс в размере 30% от стоимости партии Товара в течение 7 (семи) календарных дней со дня выставления Поставщиком счета; 2) остальные 70% от стоимости партии Товара в течение 10 (десяти) календарных дней со дня передачи Товара и подписания Товарной/транспортной накладной уполномоченными представителями обеих сторон. Оплата осуществляется с расчетного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, открытый Покупателем в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке при наличии у Поставщика с таким уполномоченным банком заключенного договора о банковском сопровождении.