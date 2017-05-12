www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705050065
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На право заключения договора на обновление ПО для работы ККТ (Штрих-М), доработка ККТ согласно №54-ФЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 18:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,
Почтовый адрес
109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 178-07-71 доб. 129
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki.msk@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кутаева Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Юго-Восточный
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на обновление ПО для работы ККТ (Штрих-М), доработка ККТ согласно №54-ФЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.05.201715.05.2017 12:0015.05.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705050065Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на обновление ПО для работы ККТ (Штрих-М), доработка ККТ согласно №54-ФЗ Юго-Восточный
Подведение итогов не позднее
16.05.2017 16:0016.05.2017 16:0016.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705050065Подведение итогов не позднее На право заключения договора на обновление ПО для работы ККТ (Штрих-М), доработка ККТ согласно №54-ФЗ Юго-Восточный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на обновление ПО для работы ККТ (Штрих-М), доработка ККТ согласно №54-ФЗ
Начальная цена
542 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
27 100,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложению №1 к Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. 2-й Вязовский пр-д, д.4аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Адрес местонахождения
109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,
109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1
95.11.10.000
95.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.