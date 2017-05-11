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Номер извещения
31705049767
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материалов для ВС А319/320 АО «Авиакомпания «Россия»
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 17:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Банка аккумуляторной батареи 410406
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705049767Дата и время окончания срока приема заявок Банка аккумуляторной батареи 410406Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705049767Дата и время вскрытия заявок Банка аккумуляторной батареи 410406Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Банка аккумуляторной батареи 410406
Начальная цена
10 620,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Прокладка J219P03
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705049767Дата и время окончания срока приема заявок Прокладка J219P03Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705049767Дата и время вскрытия заявок Прокладка J219P03Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прокладка J219P03
Начальная цена
2 950,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Трубка D2901005100740
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705049767Дата и время окончания срока приема заявок Трубка D2901005100740Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705049767Дата и время вскрытия заявок Трубка D2901005100740Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трубка D2901005100740
Начальная цена
9 440,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Набор FHR8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705049767Дата и время окончания срока приема заявок Набор FHR8Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705049767Дата и время вскрытия заявок Набор FHR8Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Набор FHR8
Начальная цена
17 700,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Бак водяной 428-0074-1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705049767Дата и время окончания срока приема заявок Бак водяной 428-0074-1Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705049767Дата и время вскрытия заявок Бак водяной 428-0074-1Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бак водяной 428-0074-1
Начальная цена
3 540,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Окантовка иллюминатора D2528976000800
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705049767Дата и время окончания срока приема заявок Окантовка иллюминатора D2528976000800Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705049767Дата и время вскрытия заявок Окантовка иллюминатора D2528976000800Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Окантовка иллюминатора D2528976000800
Начальная цена
44 250,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
50 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Бумага для принтера DH6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705049767Дата и время окончания срока приема заявок Бумага для принтера DH6Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705049767Дата и время вскрытия заявок Бумага для принтера DH6Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бумага для принтера DH6
Начальная цена
10 620,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2000 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2000
Спасательный жилет 63600-101
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705049767Дата и время окончания срока приема заявок Спасательный жилет 63600-101Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705049767Дата и время вскрытия заявок Спасательный жилет 63600-101Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Спасательный жилет 63600-101
Начальная цена
32 450,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
500 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
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