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Номер извещения
31705049332
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аукцион на право заключения договора на поставку автомобиля Volkswagen Transporter Kombi
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 16:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Почтовый адрес
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Контактный телефон
+7 499 940-02-22 доб. 1809
Факс
+7 499 940-09-99
Адрес электронной почты
tender@gskb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лыско Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля Volkswagen Transporter Kombi
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 09:30 GMT +315.05.2017 09:3015.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705049332Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Volkswagen Transporter KombiМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.05.2017 23:0018.05.2017 23:0018.05.2017 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705049332Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автомобиля Volkswagen Transporter KombiМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16
Дата и время проведения
19.05.2017 10:0019.05.2017 10:0019.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705049332Дата и время проведения Поставка автомобиля Volkswagen Transporter KombiМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16
Подведение итогов не позднее
25.05.2017 10:1525.05.2017 10:1525.05.2017 10:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705049332Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля Volkswagen Transporter KombiМосква, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля Volkswagen Transporter Kombi
Начальная цена
2 384 585,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с положениями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с положениями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО АЛМАЗ
Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ
Адрес местонахождения
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
29.10.2
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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