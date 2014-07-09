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Номер извещения
ГП406350
Уникальный номер закупки
6
Наименование закупки
Сварочное оборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188540, Ленинградская область, , Сосновый Бор, Копорское шоссе, 64
Почтовый адрес
188540, Ленинградская область, , Сосновый Бор, Копорское шоссе, 64
Контактный телефон
+7 81369 7-30-40 доб. 1548
Факс
+7 81369 7-30-40
Адрес электронной почты
r.afanaseva@titan2.ru
Ф.И.О. контактного лица
Афанасьева Римма
Место рассмотрения предложений
Сосновый Бор
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сварочное оборудование в соответствии со спецификацией (12 позиций).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.07.2014 16:30 GMT +309.07.2014 16:3009.07.2014 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406350Дата и время окончания срока приема заявок Сварочное оборудование в соответствии со спецификацией (12 позиций).Сосновый Бор
Дата и время вскрытия заявок
09.07.2014 16:3009.07.2014 16:3009.07.2014 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406350Дата и время вскрытия заявок Сварочное оборудование в соответствии со спецификацией (12 позиций).Сосновый Бор
Подведение итогов не позднее
15.07.2014 23:5915.07.2014 23:5915.07.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406350Подведение итогов не позднее Сварочное оборудование в соответствии со спецификацией (12 позиций).Сосновый Бор
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сварочное оборудование в соответствии со спецификацией (12 позиций).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО КОНЦЕРН ТИТАН-2
Все закупки и тендеры ЗАО КОНЦЕРН ТИТАН-2
Адрес местонахождения
188540, Ленинградская область, , Сосновый Бор, Копорское шоссе, 64
Отсутствуют
29.40.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
Кол-во: 2
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