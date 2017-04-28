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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на право заключить договор на поставку запасных частей для автомобилей для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»

    Запрос котировок в электронной форме на право заключить договор на поставку запасных частей для автомобилей для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.04.2017 18:0028.04.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705049310Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автомобилей для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705049310

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на право заключить договор на поставку запасных частей для автомобилей для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.04.2017 16:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Федеральное государственное автономное учреждение Оздоровительный комплекс Шереметьевский Управления делами Президента Российской Федерации
    Все закупки и тендеры ФГАУ ОК Шереметьевский

    Юридический адрес

    127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32

    Почтовый адрес

    127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32

    Контактный телефон

    +7 495 610-45-84

    Факс

    +7 495 639-22-32

    Адрес электронной почты

    tender@sheremetevsky.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абрашкова Алёна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для автомобилей для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.04.2017 18:00 GMT +328.04.2017 18:0028.04.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705049310Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автомобилей для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    28.04.2017 18:0028.04.2017 18:0028.04.2017 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705049310Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для автомобилей для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.05.201704.05.2017 15:0004.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705049310Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автомобилей для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для автомобилей для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»

    Начальная цена

    1 421 965,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Вучетича, д.32Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в проекте договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГАУ ОК Шереметьевский
    Все закупки и тендеры ФГАУ ОК Шереметьевский

    Адрес местонахождения

    127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32

    Классификатор ОКПД2

    29.31.23.111

    Фары

    Классификатор ОКВЭД2

    47

    Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    документация

    21.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Радиатор водяного охлаждения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Испаритель (радиатор) кондиционера"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Датчик температуры охлаждающей жидкости"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Корпус заслонки дроссельной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Насос топливный, электрический в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Термостат"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Расходомер воздуха термоанометрический"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Датчик кислородный, левый и правый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Кожух вентилятора с вентилятором"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Диск тормозной передний"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Диск тормозной задний"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Вал приводной, задний (вал выходной оборотный)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Комплект прокладок головки цилиндров"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Катушка зажигания"

    Кол-во: 18

    "Позиция 15"

    "Фара основная правая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Фара основная левая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Поставка запасных частей для автомобилей для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Шланг тормозной"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Фара передняя левая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Фара противотуманная правая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Фара противотуманная левая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Диск тормозной задний"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Диск тормозной передний"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Вентилятор системы охлаждения"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Датчик кислородный верхний"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Датчик, давление во впускном газопроводе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Термостат системы охлаждения"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Насос гидроусилителя руля"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Датчик давления масла"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Датчик температуры охлаждающей жидкости"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Испаритель кондиционера"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Радиатор охлаждения двигателя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Шланг тормозной передний"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Насос топливный в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Прокладка клапанной крышки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Катушка зажигания"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Фара противотуманная, правая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Фара противотуманная, левая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Шланг тормозной"

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "Фара основная правая"

    Кол-во: 4

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