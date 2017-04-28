Запрос котировок в электронной форме на право заключить договор на поставку запасных частей для автомобилей для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705049310 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме на право заключить договор на поставку запасных частей для автомобилей для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры документация

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru