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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705049310
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключить договор на поставку запасных частей для автомобилей для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 16:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32
Почтовый адрес
127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32
Контактный телефон
+7 495 610-45-84
Факс
+7 495 639-22-32
Адрес электронной почты
tender@sheremetevsky.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абрашкова Алёна Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для автомобилей для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.04.2017 18:00 GMT +328.04.2017 18:0028.04.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705049310Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автомобилей для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»Москва
Дата и время вскрытия заявок
28.04.2017 18:0028.04.2017 18:0028.04.2017 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705049310Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для автомобилей для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для автомобилей для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»
Начальная цена
1 421 965,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Вучетича, д.32Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГАУ ОК Шереметьевский
Все закупки и тендеры ФГАУ ОК Шереметьевский
Адрес местонахождения
127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32
29.31.23.111
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Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
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Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 4
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Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 18
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 6
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Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 20
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