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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705049341
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка модуля МХ-240
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 16:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141320, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ПЕРЕСВЕТ, УЛ БАБУШКИНА, ДОМ 9,
Почтовый адрес
141320, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ПЕРЕСВЕТ, УЛ БАБУШКИНА, 9, -, -
Контактный телефон
+7 496 556-05-69
Факс
+7 496 546-76-98
Адрес электронной почты
zakupki@nic-rkp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрова Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Сергиево-Посадский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка модуля МХ-240
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.05.2017 17:00 GMT +302.05.2017 17:0002.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705049341Дата и время окончания срока приема заявок Поставка модуля МХ-240Сергиево-Посадский
Дата и время вскрытия заявок
03.05.2017 10:0003.05.2017 10:0003.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705049341Дата и время вскрытия заявок Поставка модуля МХ-240Сергиево-Посадский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка модуля МХ-240
Начальная цена
143 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с договором
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с договоромРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФКП НИЦ РКП
Все закупки и тендеры ФКП НИЦ РКП
Адрес местонахождения
141320, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ПЕРЕСВЕТ, УЛ БАБУШКИНА, ДОМ 9,
141320, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ПЕРЕСВЕТ, УЛ БАБУШКИНА, 9, -, -
30.02.19.190
46.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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