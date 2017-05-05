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    Главная / Торги / Поставка Товара согласно спецификации (Приложение № 1 к Договору).

    Поставка Товара согласно спецификации (Приложение № 1 к Договору).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2017 08:0005.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705049131Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Товара согласно спецификации (Приложение № 1 к Договору) – поставка продукции строительного назначенияДолгопрудныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705049131

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Товара согласно спецификации (Приложение № 1 к Договору).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.04.2017 16:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие
    Все закупки и тендеры ПАО ДНПП

    Юридический адрес

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Почтовый адрес

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Контактный телефон

    +7 495 565-77-04

    Факс

    +7 495 565-77-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@dnpp.biz

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярилов Александр Вачеславович

    Место рассмотрения предложений

    Долгопрудный

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Изделия металлические готовые прочие

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Закупки и тендеры Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Товара согласно спецификации (Приложение №1 к Договору) - поставка сантехнической продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.05.2017 08:00 GMT +305.05.2017 08:0005.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705049131Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Товара согласно спецификации (Приложение №1 к Договору) - поставка сантехнической продукцииДолгопрудный

    Дата и время вскрытия заявок

    05.05.2017 08:0005.05.2017 08:0005.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705049131Дата и время вскрытия заявок Поставка Товара согласно спецификации (Приложение №1 к Договору) - поставка сантехнической продукцииДолгопрудный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201729.05.2017 14:0029.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705049131Подведение итогов не позднее Поставка Товара согласно спецификации (Приложение №1 к Договору) - поставка сантехнической продукцииДолгопрудный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Товара согласно спецификации (Приложение №1 к Договору) - поставка сантехнической продукции

    Начальная цена

    5 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл. шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 141700, Московская область, город Долгопрудный, площадь Собина, дом 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ДНПП
    Все закупки и тендеры ПАО ДНПП

    Адрес местонахождения

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.14.12.110

    Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Документация

    01.06.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка Товара согласно спецификации (Приложение №1 к Договору) - поставка сантехнической продукции"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка Товара согласно спецификации (Приложение №1 к Договору) – поставка комплектующих для вентиляционных систем

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.05.2017 08:00 GMT +305.05.2017 08:0005.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705049131Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Товара согласно спецификации (Приложение №1 к Договору) – поставка комплектующих для вентиляционных системДолгопрудный

    Дата и время вскрытия заявок

    05.05.2017 08:0005.05.2017 08:0005.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705049131Дата и время вскрытия заявок Поставка Товара согласно спецификации (Приложение №1 к Договору) – поставка комплектующих для вентиляционных системДолгопрудный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201729.05.2017 14:0029.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705049131Подведение итогов не позднее Поставка Товара согласно спецификации (Приложение №1 к Договору) – поставка комплектующих для вентиляционных системДолгопрудный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Товара согласно спецификации (Приложение №1 к Договору) – поставка комплектующих для вентиляционных систем

    Начальная цена

    4 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    80 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    80 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл. шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 141700, Московская область, город Долгопрудный, площадь Собина, дом 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ДНПП
    Все закупки и тендеры ПАО ДНПП

    Адрес местонахождения

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Классификатор ОКПД2

    43.2

    Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы

    Классификатор ОКВЭД2

    43.2

    Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка Товара согласно спецификации (Приложение №1 к Договору) – поставка комплектующих для вентиляционных систем"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Поставка Товара согласно спецификации (Приложение № 1 к Договору) – поставка продукции строительного назначения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.05.2017 08:00 GMT +305.05.2017 08:0005.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705049131Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Товара согласно спецификации (Приложение № 1 к Договору) – поставка продукции строительного назначенияДолгопрудный

    Дата и время вскрытия заявок

    05.05.2017 08:0005.05.2017 08:0005.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705049131Дата и время вскрытия заявок Поставка Товара согласно спецификации (Приложение № 1 к Договору) – поставка продукции строительного назначенияДолгопрудный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201729.05.2017 14:0029.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705049131Подведение итогов не позднее Поставка Товара согласно спецификации (Приложение № 1 к Договору) – поставка продукции строительного назначенияДолгопрудный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Товара согласно спецификации (Приложение № 1 к Договору) – поставка продукции строительного назначения

    Начальная цена

    1 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    20 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл.шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 141700, Московская область, город Долгопрудный, площадь Собина, дом 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Долгопрудненское научно-производственное предприятие»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ДНПП
    Все закупки и тендеры ПАО ДНПП

    Адрес местонахождения

    141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    25.9

    Производство прочих готовых металлических изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка Товара согласно спецификации (Приложение № 1 к Договору) – поставка продукции строительного назначения"

    Кол-во: 1

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