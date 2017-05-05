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Номер извещения
31705049131
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Товара согласно спецификации (Приложение № 1 к Договору).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 16:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Почтовый адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Контактный телефон
+7 495 565-77-04
Факс
+7 495 565-77-04
Адрес электронной почты
zakupki@dnpp.biz
Ф.И.О. контактного лица
Ярилов Александр Вачеславович
Место рассмотрения предложений
Долгопрудный
Закупки и тендеры Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Товара согласно спецификации (Приложение №1 к Договору) - поставка сантехнической продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 08:00 GMT +305.05.2017 08:0005.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705049131Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Товара согласно спецификации (Приложение №1 к Договору) - поставка сантехнической продукцииДолгопрудный
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 08:0005.05.2017 08:0005.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705049131Дата и время вскрытия заявок Поставка Товара согласно спецификации (Приложение №1 к Договору) - поставка сантехнической продукцииДолгопрудный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Товара согласно спецификации (Приложение №1 к Договору) - поставка сантехнической продукции
Начальная цена
5 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 141700, Московская область, город Долгопрудный, площадь Собина, дом 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
28.14.12.110
28.14
Документация лота
Кол-во: 1
Поставка Товара согласно спецификации (Приложение №1 к Договору) – поставка комплектующих для вентиляционных систем
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 08:00 GMT +305.05.2017 08:0005.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705049131Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Товара согласно спецификации (Приложение №1 к Договору) – поставка комплектующих для вентиляционных системДолгопрудный
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 08:0005.05.2017 08:0005.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705049131Дата и время вскрытия заявок Поставка Товара согласно спецификации (Приложение №1 к Договору) – поставка комплектующих для вентиляционных системДолгопрудный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Товара согласно спецификации (Приложение №1 к Договору) – поставка комплектующих для вентиляционных систем
Начальная цена
4 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
80 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 141700, Московская область, город Долгопрудный, площадь Собина, дом 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
43.2
43.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка Товара согласно спецификации (Приложение № 1 к Договору) – поставка продукции строительного назначения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 08:00 GMT +305.05.2017 08:0005.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705049131Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Товара согласно спецификации (Приложение № 1 к Договору) – поставка продукции строительного назначенияДолгопрудный
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 08:0005.05.2017 08:0005.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705049131Дата и время вскрытия заявок Поставка Товара согласно спецификации (Приложение № 1 к Договору) – поставка продукции строительного назначенияДолгопрудный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Товара согласно спецификации (Приложение № 1 к Договору) – поставка продукции строительного назначения
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
20 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл.шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 141700, Московская область, город Долгопрудный, площадь Собина, дом 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
25.9
25.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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