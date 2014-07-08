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Номер извещения
31401287700
Уникальный номер закупки
84
Наименование закупки
На поставку лакокрасочных материалов для автотранспорта ОАО «МАШ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.06.2014 15:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-55-94
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Поляков Олег Сергеевич,Polyakov_OS@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
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Лот №1 Заключение договора на поставку ЛКМ «VIKA» для ремонта автотранспорта.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.07.2014 14:00 GMT +308.07.2014 14:0008.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401287700Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1 Заключение договора на поставку ЛКМ «VIKA» для ремонта автотранспорта. 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Дата и время вскрытия заявок
08.07.2014 14:0008.07.2014 14:0008.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401287700Дата и время вскрытия заявок Лот №1 Заключение договора на поставку ЛКМ «VIKA» для ремонта автотранспорта. 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.07.201429.07.2014 14:0029.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401287700Подведение итогов не позднее Лот №1 Заключение договора на поставку ЛКМ «VIKA» для ремонта автотранспорта. 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №1 Заключение договора на поставку ЛКМ «VIKA» для ремонта автотранспорта.
Начальная цена
868 395,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии со спецификацией по лотам №1,2,3.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 141400 Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево, склад ОАО «МАШ» №3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Отсутствуют
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №2 Заключение договора на поставку ЛКМ «SADOLIN» для ремонта автотранспорта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.07.2014 14:00 GMT +308.07.2014 14:0008.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401287700Дата и время окончания срока приема заявок Лот №2 Заключение договора на поставку ЛКМ «SADOLIN» для ремонта автотранспорта141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Дата и время вскрытия заявок
08.07.2014 14:0008.07.2014 14:0008.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401287700Дата и время вскрытия заявок Лот №2 Заключение договора на поставку ЛКМ «SADOLIN» для ремонта автотранспорта141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.07.201429.07.2014 14:0029.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401287700Подведение итогов не позднее Лот №2 Заключение договора на поставку ЛКМ «SADOLIN» для ремонта автотранспорта141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №2 Заключение договора на поставку ЛКМ «SADOLIN» для ремонта автотранспорта
Начальная цена
466 425,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии со спецификацией по лотам №1,2,3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 141400 Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево, склад ОАО «МАШ» №3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Отсутствуют
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот №3 Заключение договора на поставку ЛКМ для ремонта автотранспорта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.07.2014 14:00 GMT +308.07.2014 14:0008.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401287700Дата и время окончания срока приема заявок Лот №3 Заключение договора на поставку ЛКМ для ремонта автотранспорта141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Дата и время вскрытия заявок
08.07.2014 14:0008.07.2014 14:0008.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401287700Дата и время вскрытия заявок Лот №3 Заключение договора на поставку ЛКМ для ремонта автотранспорта141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.07.201429.07.2014 14:0029.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401287700Подведение итогов не позднее Лот №3 Заключение договора на поставку ЛКМ для ремонта автотранспорта141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №3 Заключение договора на поставку ЛКМ для ремонта автотранспорта
Начальная цена
409 430,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии со спецификацией по лотам №1,2,3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 141400 Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево, склад ОАО «МАШ» №3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Отсутствуют
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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