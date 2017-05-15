Выполнение работ по ремонту 2-х трубной тепловой сети Ду 500 протяженностью 490 п.м на территории «ПАО ДНПП» согласно техническому заданию с получением всех необходимых разрешительных документов, в том числе ордера (разрешения) на право проведения земляных работ.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705048812 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по ремонту 2-х трубной тепловой сети Ду 500 протяженностью 490 п.м на территории «ПАО ДНПП» согласно техническому заданию с получением всех необходимых разрешительных документов, в том числе ордера (разрешения) на право проведения земляных работ. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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