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Номер извещения
31705048812
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту 2-х трубной тепловой сети Ду 500 протяженностью 490 п.м на территории «ПАО ДНПП» согласно техническому заданию с получением всех необходимых разрешительных документов, в том числе ордера (разрешения) на право проведения земляных работ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 15:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Почтовый адрес
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
Контактный телефон
+7 495 565-77-04
Факс
+7 495 565-77-04
Адрес электронной почты
zakupki@dnpp.biz
Ф.И.О. контактного лица
Ярилов Александр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Долгопрудный
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Выполнение работ по ремонту 2-х трубной тепловой сети Ду 500 протяженностью 490 п.м на территории «ПАО ДНПП» согласно техническому заданию с получением всех необходимых разрешительных документов, в том числе ордера (разрешения) на право проведения земляных работ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 08:00 GMT +315.05.2017 08:0015.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705048812Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту 2-х трубной тепловой сети Ду 500 протяженностью 490 п.м на территории «ПАО ДНПП» согласно техническому заданию с получением всех необходимых разрешительных документов, в том числе ордера (разрешения) на право проведения земляных работ.Долгопрудный
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 08:00GMT +315.05.2017 08:0015.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705048812Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту 2-х трубной тепловой сети Ду 500 протяженностью 490 п.м на территории «ПАО ДНПП» согласно техническому заданию с получением всех необходимых разрешительных документов, в том числе ордера (разрешения) на право проведения земляных работ.Долгопрудный
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.06.201701.06.2017 14:0001.06.2017 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705048812Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по ремонту 2-х трубной тепловой сети Ду 500 протяженностью 490 п.м на территории «ПАО ДНПП» согласно техническому заданию с получением всех необходимых разрешительных документов, в том числе ордера (разрешения) на право проведения земляных работ.Долгопрудный
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 14:0002.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705048812Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту 2-х трубной тепловой сети Ду 500 протяженностью 490 п.м на территории «ПАО ДНПП» согласно техническому заданию с получением всех необходимых разрешительных документов, в том числе ордера (разрешения) на право проведения земляных работ.Долгопрудный
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705048812Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту 2-х трубной тепловой сети Ду 500 протяженностью 490 п.м на территории «ПАО ДНПП» согласно техническому заданию с получением всех необходимых разрешительных документов, в том числе ордера (разрешения) на право проведения земляных работ.Долгопрудный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту 2-х трубной тепловой сети Ду 500 протяженностью 490 п.м на территории «ПАО ДНПП» согласно техническому заданию с получением всех необходимых разрешительных документов, в том числе ордера (разрешения) на право проведения земляных работ.
Начальная цена
20 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
416 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 141700, Московская область, город Долгопрудный, площадь Собина, дом 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ДНПП
Все закупки и тендеры ПАО ДНПП
Адрес местонахождения
141700, Российская Федерация, Московская область, Долгопрудный, пл. Собина, 1
42.21.22
42.21
Документация лота
Кол-во: 1
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