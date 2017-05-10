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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП716038
Уникальный номер закупки
ОТ-1703/005/КС
Наименование закупки
выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Система пожаротушения». ЦПС. Очередь 3. Обустройство Харьягинского месторождения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 18:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 748-64-24
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
SPozdyshev@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Поздышев Сергей Васильевич
Место рассмотрения предложений
Северо-Восточный
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Система пожаротушения». ЦПС. Очередь 3. Обустройство Харьягинского месторождения
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Система пожаротушения». ЦПС. Очередь 3. Обустройство Харьягинского месторождения
Начальная цена
287 325 551,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
43.99.90.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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