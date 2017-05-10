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    Главная / Торги / выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Система пожаротушения». ЦПС. Очередь 3. Обустройство Харьягинского месторождения

    выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Система пожаротушения». ЦПС. Очередь 3. Обустройство Харьягинского месторождения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.05.2017 18:0010.05.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716038Дата и время окончания срока приема заявок выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Система пожаротушения». ЦПС. Очередь 3. Обустройство Харьягинского месторожденияСеверо-ВосточныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716038

    Уникальный номер закупки

    ОТ-1703/005/КС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Система пожаротушения». ЦПС. Очередь 3. Обустройство Харьягинского месторождения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.04.2017 18:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тз

    инструкция

    договор

    ведомость работ

    раздедительная ведомость

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Инструкция (с учетом требования по предоставления гарантийного письма по договору)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 748-64-24

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    SPozdyshev@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Поздышев Сергей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Северо-Восточный

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Система пожаротушения». ЦПС. Очередь 3. Обустройство Харьягинского месторождения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716038Подведение итогов не позднее выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Система пожаротушения». ЦПС. Очередь 3. Обустройство Харьягинского месторожденияСеверо-Восточный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Система пожаротушения». ЦПС. Очередь 3. Обустройство Харьягинского месторождения

    Начальная цена

    287 325 551,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выполнение строительно-монтажных работ"

    Кол-во: 0

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