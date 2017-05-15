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Номер извещения
31705048731
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка светильников и пуско-регулирующей аппаратуры в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 15:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
Почтовый адрес
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Контактный телефон
+7 8362 68-30-55
Факс
+7 8362 42-87-17
Адрес электронной почты
sozd@marimmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чухланцева Ольга Вадимовна
Место рассмотрения предложений
Йошкар-Ола
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка светильников и поскорегулирующей аппаратуры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 10:00 GMT +315.05.2017 10:0015.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705048731Дата и время окончания срока приема заявок Поставка светильников и поскорегулирующей аппаратурыЙошкар-Ола
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.05.2017 12:0022.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705048731Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка светильников и поскорегулирующей аппаратурыЙошкар-Ола
Дата и время проведения
24.05.2017 10:0024.05.2017 10:0024.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705048731Дата и время проведения Поставка светильников и поскорегулирующей аппаратурыЙошкар-Ола
Подведение итогов не позднее
30.05.2017 12:0030.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705048731Подведение итогов не позднее Поставка светильников и поскорегулирующей аппаратурыЙошкар-Ола
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка светильников и поскорегулирующей аппаратуры
Начальная цена
723 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15, АО «Марийский машиностроительный завод»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
27.40.2
27.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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