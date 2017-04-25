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Номер извещения
ГП716035
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка плит аэродромных ПАГ-14 (новых) на объект строительства Есипово (МО, Солнечногорский р-он).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 16:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 166
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
pavel.vlasov@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Власов Павел Борисович
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Поставка плит аэродромных гладких ПАГ-14 (новых) ГОСТ 25912.4-91 ГОСТ 25912.0-91 Требуемая дата начала поставки : 26.04.17. Требуемое количество товара в сутки : 20 штук Оплата на условиях, указанных в договоре поставки.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.04.2017 15:30 GMT +325.04.2017 15:3025.04.2017 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716035Дата и время окончания срока приема заявок Поставка плит аэродромных гладких ПАГ-14 (новых) ГОСТ 25912.4-91 ГОСТ 25912.0-91 Требуемая дата начала поставки : 26.04.17. Требуемое количество товара в сутки : 20 штук Оплата на условиях, указанных в договоре поставки.Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
25.04.2017 16:3025.04.2017 16:3025.04.2017 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716035Дата и время вскрытия заявок Поставка плит аэродромных гладких ПАГ-14 (новых) ГОСТ 25912.4-91 ГОСТ 25912.0-91 Требуемая дата начала поставки : 26.04.17. Требуемое количество товара в сутки : 20 штук Оплата на условиях, указанных в договоре поставки.Домодедово
Подведение итогов не позднее
25.04.2017 16:3025.04.2017 16:3025.04.2017 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716035Подведение итогов не позднее Поставка плит аэродромных гладких ПАГ-14 (новых) ГОСТ 25912.4-91 ГОСТ 25912.0-91 Требуемая дата начала поставки : 26.04.17. Требуемое количество товара в сутки : 20 штук Оплата на условиях, указанных в договоре поставки.Домодедово
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
25.04.201725.04.2017 16:3025.04.2017 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716035Подведение итогов не позднее Поставка плит аэродромных гладких ПАГ-14 (новых) ГОСТ 25912.4-91 ГОСТ 25912.0-91 Требуемая дата начала поставки : 26.04.17. Требуемое количество товара в сутки : 20 штук Оплата на условиях, указанных в договоре поставки.Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка плит аэродромных гладких ПАГ-14 (новых) ГОСТ 25912.4-91 ГОСТ 25912.0-91 Требуемая дата начала поставки : 26.04.17. Требуемое количество товара в сутки : 20 штук Оплата на условиях, указанных в договоре поставки.
Начальная цена
16 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
136 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МО, Солнечногорский район, Есипово. Схема проезда предоставляется.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
23.61.11.120
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 136
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