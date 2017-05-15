Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка фитингов для ЗРА службы КИПиА

    Поставка фитингов для ЗРА службы КИПиА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.05.2017 10:0015.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716026Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фитингов для ЗРА службы КИПиАНовый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716026

    Уникальный номер закупки

    044-ЗП/17-055

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фитингов для ЗРА службы КИПиА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.04.2017 15:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Юридический адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    Почтовый адрес

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Контактный телефон

    +7 34949 3-21-00 доб. 1061

    Факс

    +7 34949 3-21-00

    Адрес электронной почты

    l.ilina@northgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ильина Лина Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фитингов для ЗРА службы КИПиА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.05.2017 10:00 GMT +315.05.2017 10:0015.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716026Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фитингов для ЗРА службы КИПиАНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    15.05.2017 10:0015.05.2017 10:0015.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716026Дата и время вскрытия заявок Поставка фитингов для ЗРА службы КИПиАНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2017 16:0029.05.2017 16:0029.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716026Подведение итогов не позднее Поставка фитингов для ЗРА службы КИПиАНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201729.05.2017 16:0029.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716026Подведение итогов не позднее Поставка фитингов для ЗРА службы КИПиАНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фитингов для ЗРА службы КИПиА

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДоговоромРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Договором
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Закрытое акционерное общество Нортгаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Нортгаз
    Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз

    Адрес местонахождения

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж

    629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж

    Классификатор ОКПД2

    24.20.40.000

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка фитингов для ЗРА службы КИПиА"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГУП КК СВ ВУК КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ ВОДОПРОВОД
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211075191
    Поставка хомутов ремонтно-соединительных
    Поставка хомутов ремонтно-соединительных
    592669
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 500 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП148074
    поставка Патрубок по БП2022г
    поставка Патрубок по БП2022г
    580429
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211066184
    Открытого конкурса в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку Фланцев и изделий фасонных (Группа О – Трубы и фасонные изделия к ним, подгруппы: ОГ – Изделия фасонные, ОЖ – Фланцы (отдельно, без комплектации с арматурой трубопроводной) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2022 году (№ ВК-ТС-011-22).
    Открытого конкурса в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства...
    590790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    508 346
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Ямал СПГ
    Продажа без объявления цены № ГП124165
    Продажа невостребованного имущества ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    Продажа невостребованного имущества ОАО "ЯМАЛ СПГ"
    572021
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    31.12.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 17:36
    Дата аукциона:
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить