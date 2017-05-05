Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку электротехнических изделий.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Все обязательства участника по поставке товара заказчику должны быть исполнены в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка разрешается с согласия заказчика. Оплата в размере 100,00% в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад заказчика и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, декларация соответствия ТР ТС) путем перечисления денежных средств на расчетный счет участника.