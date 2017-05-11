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Номер извещения
31705047917
Уникальный номер закупки
96
Наименование закупки
Поставка, сборка и установка мебели в соответствии с Технической частью (Часть III Документации о проведении запроса котировок в электронной форме) и Проектом договора (Часть IV Документации о проведении запроса котировок в электронной форме).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 13:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара в соответствии со спецификацией и его сборка и установка в помещениях на объекте
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 15:00 GMT +311.05.2017 15:0011.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705047917Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара в соответствии со спецификацией и его сборка и установка в помещениях на объекте Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 15:0011.05.2017 15:0011.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705047917Дата и время вскрытия заявок Поставка товара в соответствии со спецификацией и его сборка и установка в помещениях на объекте Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара в соответствии со спецификацией и его сборка и установка в помещениях на объекте
Начальная цена
388 895,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме в соответствии со Спецификацией и требованиям установленным функциональным,техническим, качетсвенным эксплуатационным характеристикам.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.3, корпус 19Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
31.09.14.190
31.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 73
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