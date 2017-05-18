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    Главная / Торги / Выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ).

    Выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2017 06:0018.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705047782Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ).ЕКАТЕРИНБУРГПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705047782

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.04.2017 13:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕКТОР
    Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР

    Юридический адрес

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Почтовый адрес

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Контактный телефон

    +7 343 375-83-25

    Факс

    +7 343 375-83-25

    Адрес электронной почты

    100-bez@vektor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Григорий Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    ЕКАТЕРИНБУРГ

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2017 06:00 GMT +318.05.2017 06:0018.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705047782Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ).ЕКАТЕРИНБУРГ

    Дата и время вскрытия заявок

    18.05.2017 06:00GMT +318.05.2017 06:0018.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705047782Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ).ЕКАТЕРИНБУРГ

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.05.201723.05.2017 15:0023.05.2017 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705047782Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ).ЕКАТЕРИНБУРГ

    Подведение итогов не позднее

    25.05.2017 15:0025.05.2017 15:0025.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705047782Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ).ЕКАТЕРИНБУРГ

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.201725.05.2017 15:0025.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705047782Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ).ЕКАТЕРИНБУРГ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ).

    Начальная цена

    257 540,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно договору и приложениям к договору.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620078, г.Екатеринбург, ул. Гагарина, д.28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: оплата работ производится после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ соответствующего этапа, согласно календарного плана (Приложение №2 к договору) на условиях выполнения п.3.4. договора в течение 5 (пяти) рабочих дней. Окончательный расчет за работы осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: срок начала выполнения работ устанавливается с момента предоставления Заказчиком необходимой, достаточной, достоверной информации согласно Методике проведения СОУТ, утвержденной Приказом Минтруда №33 от 24.01.2014 г; срок окончания выполнения работ - «31» августа 2017 г.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УПП ВЕКТОР
    Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР

    Адрес местонахождения

    620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.130

    Услуги по оценке условий труда

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ)."

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