"Выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ)."

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: оплата работ производится после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ соответствующего этапа, согласно календарного плана (Приложение №2 к договору) на условиях выполнения п.3.4. договора в течение 5 (пяти) рабочих дней. Окончательный расчет за работы осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: срок начала выполнения работ устанавливается с момента предоставления Заказчиком необходимой, достаточной, достоверной информации согласно Методике проведения СОУТ, утвержденной Приказом Минтруда №33 от 24.01.2014 г; срок окончания выполнения работ - «31» августа 2017 г.