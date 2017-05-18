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Номер извещения
31705047782
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 13:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
Почтовый адрес
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
Контактный телефон
+7 343 375-83-25
Факс
+7 343 375-83-25
Адрес электронной почты
100-bez@vektor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Григорий Михайлович
Место рассмотрения предложений
ЕКАТЕРИНБУРГ
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Выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 06:00 GMT +318.05.2017 06:0018.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705047782Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ).ЕКАТЕРИНБУРГ
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 06:00GMT +318.05.2017 06:0018.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705047782Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ).ЕКАТЕРИНБУРГ
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.05.201723.05.2017 15:0023.05.2017 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705047782Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ).ЕКАТЕРИНБУРГ
Подведение итогов не позднее
25.05.2017 15:0025.05.2017 15:0025.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705047782Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ).ЕКАТЕРИНБУРГ
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ).
Начальная цена
257 540,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно договору и приложениям к договору.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620078, г.Екатеринбург, ул. Гагарина, д.28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УПП ВЕКТОР
Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР
Адрес местонахождения
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
71.20.19.130
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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