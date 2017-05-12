Услуги по проведению испытаний на энергоблоке ст. №2 с целью реализации проекта разгрузки энергоблока в режиме скользящего давления до 80 МВт для нужд ООО "Щекинская ГРЭС"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705047608 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Услуги по проведению испытаний на энергоблоке ст. №2 с целью реализации проекта разгрузки энергоблока в режиме скользящего давления до 80 МВт для нужд ООО "Щекинская ГРЭС" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС

Все закупки и тендеры ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС Юридический адрес 301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г Почтовый адрес 301205, Российская Федерация, Тульская область, Щекинский район, Советск, Энергетиков, 1Г Контактный телефон +7 48751 7-44-75 Факс +7 48751 7-43-02 Адрес электронной почты Karpunin_AV@sgres.tula.quadra.ru Ф.И.О. контактного лица Карпунин Александр Васильевич Место рассмотрения предложений Щекинский район Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru