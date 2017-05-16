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    Главная / Торги / Выполнение опытно-конструкторской работы «Проектирование и изготовление опытного образца установки маркирования иглоударным способом»

    Выполнение опытно-конструкторской работы «Проектирование и изготовление опытного образца установки маркирования иглоударным способом»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705047897Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение опытно-конструкторской работы «Проектирование и изготовление опытного образца установки маркирования иглоударным способом»г. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705047897

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение опытно-конструкторской работы «Проектирование и изготовление опытного образца установки маркирования иглоударным способом»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.04.2017 13:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВКО СИМВОЛ
    Все закупки и тендеры ВКО СИМВОЛ

    Юридический адрес

    105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1

    Почтовый адрес

    105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1

    Контактный телефон

    +7 495 647-01-66 доб. 613

    Факс

    Адрес электронной почты

    yusipova@promtehaero.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юсипова Елена Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение опытно-конструкторской работы «Проектирование и изготовление опытного образца установки маркирования иглоударным способом»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705047897Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение опытно-конструкторской работы «Проектирование и изготовление опытного образца установки маркирования иглоударным способом»г. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.

    Дата и время вскрытия заявок

    16.05.2017 10:00GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705047897Дата и время вскрытия заявок Выполнение опытно-конструкторской работы «Проектирование и изготовление опытного образца установки маркирования иглоударным способом»г. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    16.05.201716.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705047897Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение опытно-конструкторской работы «Проектирование и изготовление опытного образца установки маркирования иглоударным способом»г. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.

    Подведение итогов не позднее

    18.05.2017 18:0018.05.2017 18:0018.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705047897Подведение итогов не позднее Выполнение опытно-конструкторской работы «Проектирование и изготовление опытного образца установки маркирования иглоударным способом»г. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.201718.05.2017 18:0018.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705047897Подведение итогов не позднее Выполнение опытно-конструкторской работы «Проектирование и изготовление опытного образца установки маркирования иглоударным способом»г. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение опытно-конструкторской работы «Проектирование и изготовление опытного образца установки маркирования иглоударным способом»

    Начальная цена

    9 050 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 условная единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в размере 100 % цены этапа ОКР производится в течение 90 (Девяносто) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки этапа ОКР и предоставления Исполнителем всех отчетных документов по этапу, на основании выставленного Исполнителем счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ВКО СИМВОЛ
    Все закупки и тендеры ВКО СИМВОЛ

    Адрес местонахождения

    105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1

    Классификатор ОКПД2

    72.19.19

    Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области прочих естественных наук

    Классификатор ОКВЭД2

    72.19

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение опытно-конструкторской работы «Проектирование и изготовление опытного образца установки маркирования иглоударным способом»"

    Кол-во: 1

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