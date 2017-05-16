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Номер извещения
31705047897
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение опытно-конструкторской работы «Проектирование и изготовление опытного образца установки маркирования иглоударным способом»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 13:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1
Почтовый адрес
105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1
Контактный телефон
+7 495 647-01-66 доб. 613
Факс
Адрес электронной почты
yusipova@promtehaero.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юсипова Елена Геннадиевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие
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Выполнение опытно-конструкторской работы «Проектирование и изготовление опытного образца установки маркирования иглоударным способом»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705047897Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение опытно-конструкторской работы «Проектирование и изготовление опытного образца установки маркирования иглоударным способом»г. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:00GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705047897Дата и время вскрытия заявок Выполнение опытно-конструкторской работы «Проектирование и изготовление опытного образца установки маркирования иглоударным способом»г. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.05.201716.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705047897Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение опытно-конструкторской работы «Проектирование и изготовление опытного образца установки маркирования иглоударным способом»г. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.
Подведение итогов не позднее
18.05.2017 18:0018.05.2017 18:0018.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705047897Подведение итогов не позднее Выполнение опытно-конструкторской работы «Проектирование и изготовление опытного образца установки маркирования иглоударным способом»г. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.05.201718.05.2017 18:0018.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705047897Подведение итогов не позднее Выполнение опытно-конструкторской работы «Проектирование и изготовление опытного образца установки маркирования иглоударным способом»г. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение опытно-конструкторской работы «Проектирование и изготовление опытного образца установки маркирования иглоударным способом»
Начальная цена
9 050 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 условная единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВКО СИМВОЛ
Все закупки и тендеры ВКО СИМВОЛ
Адрес местонахождения
105120, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Сыромятнический проезд, дом 6, корп. 1
72.19.19
72.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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