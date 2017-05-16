Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата в размере 100 % цены этапа ОКР производится в течение 90 (Девяносто) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки этапа ОКР и предоставления Исполнителем всех отчетных документов по этапу, на основании выставленного Исполнителем счета.