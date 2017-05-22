www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП716011
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион по комбинированной схеме в электронной форме по продаже блочного оборудования для установки комплексной подготовки газа производства ЗАО «DKG-EAST» (Венгрия). Собственник: ОАО «Томскгазпром». Лот № 13 - Печь 20П-1 (ГПР 1920.28)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
21.04.2017 10:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 3822 61-28-67
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Меньшиков Юрий Валерьевич
Место рассмотрения предложений
г.Томск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот № 13 - Печь 20П-1 (ГПР 1920.28). Год выпуска - 2001
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 18:00 GMT +322.05.2017 18:0022.05.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716011Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 13 - Печь 20П-1 (ГПР 1920.28). Год выпуска - 2001 г.Томск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.05.2017 11:0023.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716011Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 13 - Печь 20П-1 (ГПР 1920.28). Год выпуска - 2001 г.Томск
Дата и время проведения
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716011Дата и время проведения Лот № 13 - Печь 20П-1 (ГПР 1920.28). Год выпуска - 2001 г.Томск
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716011Подведение итогов не позднее Лот № 13 - Печь 20П-1 (ГПР 1920.28). Год выпуска - 2001 г.Томск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 13 - Печь 20П-1 (ГПР 1920.28). Год выпуска - 2001
Начальная цена
3 480 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
348 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
06.20.10.131
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.