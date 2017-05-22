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    Главная / Торги / Открытый аукцион по комбинированной схеме в электронной форме по продаже блочного оборудования для установки комплексной подготовки газа производства ЗАО «DKG-EAST» (Венгрия). Собственник: ОАО «Томскгазпром». Лот № 12 - Теплообменник «газ-конденсат» 10Т-3 (ГПР 1920.09)

    Открытый аукцион по комбинированной схеме в электронной форме по продаже блочного оборудования для установки комплексной подготовки газа производства ЗАО «DKG-EAST» (Венгрия). Собственник: ОАО «Томскгазпром». Лот № 12 - Теплообменник «газ-конденсат» 10Т-3 (ГПР 1920.09)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2017 18:0022.05.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716009Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 12 - Теплообменник «газ-конденсат» 10Т-3 (ГПР 1920.09). Год выпуска - 2001 г.ТомскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716009

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион по комбинированной схеме в электронной форме по продаже блочного оборудования для установки комплексной подготовки газа производства ЗАО «DKG-EAST» (Венгрия). Собственник: ОАО «Томскгазпром». Лот № 12 - Теплообменник «газ-конденсат» 10Т-3 (ГПР 1920.09)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.04.2017 10:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Томск

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот № 12 - Теплообменник «газ-конденсат» 10Т-3 (ГПР 1920.09). Год выпуска - 2001

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 18:00 GMT +322.05.2017 18:0022.05.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716009Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 12 - Теплообменник «газ-конденсат» 10Т-3 (ГПР 1920.09). Год выпуска - 2001 г.Томск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.05.2017 11:0023.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716009Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 12 - Теплообменник «газ-конденсат» 10Т-3 (ГПР 1920.09). Год выпуска - 2001 г.Томск

    Дата и время проведения

    24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716009Дата и время проведения Лот № 12 - Теплообменник «газ-конденсат» 10Т-3 (ГПР 1920.09). Год выпуска - 2001 г.Томск

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716009Подведение итогов не позднее Лот № 12 - Теплообменник «газ-конденсат» 10Т-3 (ГПР 1920.09). Год выпуска - 2001 г.Томск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716009Подведение итогов не позднее Лот № 12 - Теплообменник «газ-конденсат» 10Т-3 (ГПР 1920.09). Год выпуска - 2001 г.Томск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 12 - Теплообменник «газ-конденсат» 10Т-3 (ГПР 1920.09). Год выпуска - 2001

    Начальная цена

    1 923 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    192 300,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    192 300,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    06.20.10.131

    Газ горючий природный сжиженный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование"

    Кол-во: 0

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