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    Главная / Торги / Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП)

    Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.07.2014 15:0007.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401287220Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП) МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401287220

    Уникальный номер закупки

    0614-150

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.06.2014 14:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-98-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    cherka@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернявский Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Компоненты электронные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.07.2014 15:00 GMT +307.07.2014 15:0007.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401287220Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП) Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    07.07.2014 15:0007.07.2014 15:0007.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401287220Дата и время вскрытия заявок Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП) Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201414.07.2014 10:0014.07.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401287220Подведение итогов не позднее Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП) Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрорадиоизделий иностранного производства (ЭРИ ИП)

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    471 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    111250, г.Москва, ул. Авиамоторная, д.53 (до проходной).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Осуществляется 50-процентная предоплата поставляемого Товара. Окончательная оплата Товара производится в течение 10 рабочих дней после получения Покупателем Товара и оригинала счета на оплату.Поставка Товара: не более 8 недель с даты оплаты счета на аванс.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    32.10

    Производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов

    Документация лота

    Закупочная документация

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрорадиоизделия иностранного производства (ЭРИ ИП) "

    Кол-во: 471

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