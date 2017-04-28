Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

: Оплата производится в 100% размере за фактически поставленный Товар в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения товара и передачи оригиналов документов: товарных накладных по форме ТОРГ - 12, документов на продукцию, транспортных накладных (Приложение № 4 к правилам перевозок грузов автомобильным транспортом (в ред. постановления Правительства РФ от 30.12.2011 № 1208, от 03.12.2015 № 1311) (Приложение №2 к договору)) и документов, подтверждающих качество продукции в соответствии с действующим законодательством, счетов и / или счетов-фактур оформленных в соответствии со ст. 169 НК РФ. Счета-фактуры, товарные накладные и другие сопроводительные документы должны содержать номер и дату настоящего Договора *Проценты на сумму долга, а также проценты на проценты в понимании и значении статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к условиям и обязательствам, возникшим у Сторон, не начисляются.