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Номер извещения
31705048528
Уникальный номер закупки
21.1-10
Наименование закупки
Поставка к полуприцепу ЧМЗАП-99064, 2007 г/в, VIN XTS99064070000747 оси в сборе с тормозами (без рессор и колес) 314-2410002, в количестве 3 (три) штуки для Филиала № 10 АО «ГК «Северавтодор».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 15:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 34670 2-14-10
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil10@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макарова Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Белоярский
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Поставка к полуприцепу ЧМЗАП-99064, 2007 г/в, VIN XTS99064070000747 оси в сборе с тормозами (без рессор и колес) 314-2410002, в количестве 3 (три) штуки для Филиала №10 АО «ГК «Северавтодор»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.04.2017 15:00 GMT +328.04.2017 15:0028.04.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705048528Дата и время окончания срока приема заявок Поставка к полуприцепу ЧМЗАП-99064, 2007 г/в, VIN XTS99064070000747 оси в сборе с тормозами (без рессор и колес) 314-2410002, в количестве 3 (три) штуки для Филиала №10 АО «ГК «Северавтодор»Белоярский
Дата и время вскрытия заявок
02.05.2017 15:0002.05.2017 15:0002.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705048528Дата и время вскрытия заявок Поставка к полуприцепу ЧМЗАП-99064, 2007 г/в, VIN XTS99064070000747 оси в сборе с тормозами (без рессор и колес) 314-2410002, в количестве 3 (три) штуки для Филиала №10 АО «ГК «Северавтодор»Белоярский
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.05.201703.05.2017 10:0003.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705048528Подведение итогов не позднее Поставка к полуприцепу ЧМЗАП-99064, 2007 г/в, VIN XTS99064070000747 оси в сборе с тормозами (без рессор и колес) 314-2410002, в количестве 3 (три) штуки для Филиала №10 АО «ГК «Северавтодор»Белоярский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка к полуприцепу ЧМЗАП-99064, 2007 г/в, VIN XTS99064070000747 оси в сборе с тормозами (без рессор и колес) 314-2410002, в количестве 3 (три) штуки для Филиала №10 АО «ГК «Северавтодор»
Начальная цена
400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул.Центральная,29 (База Филиала № 10).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
29.3
45.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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