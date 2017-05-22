Открытый аукцион по комбинированной схеме в электронной форме по продаже блочного оборудования для установки комплексной подготовки газа производства ЗАО «DKG-EAST» (Венгрия). Собственник: ОАО «Томскгазпром». Лот № 3 - Блок насосов подачи метанола в колонну отдувки К-1 Н-1/1,2 (ГПР 1920.13)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП704998 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион по комбинированной схеме в электронной форме по продаже блочного оборудования для установки комплексной подготовки газа производства ЗАО «DKG-EAST» (Венгрия). Собственник: ОАО «Томскгазпром». Лот № 3 - Блок насосов подачи метанола в колонну отдувки К-1 Н-1/1,2 (ГПР 1920.13) Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ Юридический адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Почтовый адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Контактный телефон +7 3822 61-28-67 Факс +7 495 276-00-51 Адрес электронной почты a.kuznecova@etpgpb.ru Ф.И.О. контактного лица Меньшиков Юрий Валерьевич Место рассмотрения предложений г.Томск Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru