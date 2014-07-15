Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Метизы (металлические изделия)

    Метизы (металлические изделия)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.07.2014 08:0015.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406362Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизов (металлических изделий)КрасноярскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406362

    Уникальный номер закупки

    11/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Метизы (металлические изделия)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.06.2014 20:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАО Васильевский рудник
    Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник

    Юридический адрес

    663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66

    Почтовый адрес

    660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9

    Контактный телефон

    +7 923 340-60-77

    Факс

    +7 391 290-20-87

    Адрес электронной почты

    Denisov@vrgm.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Денисов Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский Край

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка метизов (металлических изделий)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.07.2014 08:00 GMT +315.07.2014 08:0015.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406362Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метизов (металлических изделий)Красноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    15.07.2014 09:0015.07.2014 09:0015.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406362Дата и время вскрытия заявок Поставка метизов (металлических изделий)Красноярск

    Подведение итогов не позднее

    18.08.2014 09:0018.08.2014 09:0018.08.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406362Подведение итогов не позднее Поставка метизов (металлических изделий)Красноярск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.08.201418.08.2014 09:0018.08.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406362Подведение итогов не позднее Поставка метизов (металлических изделий)Красноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метизов (металлических изделий)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно предоставленного перечня.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Береговая, 30Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена Договора включает в себя стоимость Товара с учетом: всех налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, транспортные и экспедиторские расходы, расходы по страхованию, упаковке, маркировке, доставке и разгрузке. Цена Договора остается фиксированной в течение всего срока действия Договора (до 31.12.2014 г.). Предпочтение отдаётся поставщикам предложившим отсрочку платежа до 45 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Васильевский рудник
    Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник

    Адрес местонахождения

    663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66

    660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51

    Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт М 6 х 20 ГОСТ7798-70"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Болт М 6 х 30 ГОСТ7798-70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Болт М 8 х 40 ГОСТ7798-70"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Болт М10 х 50 ГОСТ7798-70"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Болт М10х1х30 специальный 290784-П29"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Болт М12 х 60 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Болт М14 х 60 ГОСТ7798-70"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Болт М14 х 70 ГОСТ7798-70"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Болт М16 х 70 ГОСТ7798-70"

    Кол-во: 28

    "Позиция 10"

    "Болт М16 х 80 ГОСТ7798-70"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Болт М18 х 80 ГОСТ7798-70"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Болт М20 х 80 ГОСТ7798-70"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "Болт с гайкой М16 х 70 ГОСТ7798-70"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Гайка М 5 ГОСТ5915-70"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "Гайка М 8 ГОСТ-5915"

    Кол-во: 200

    "Позиция 16"

    "Гайка М10 ГОСТ5915-70"

    Кол-во: 800

    "Позиция 17"

    "Гайка М12 ГОСТ5915-70"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "Гайка М14 ГОСТ5915-70"

    Кол-во: 8200

    "Позиция 19"

    "Гайка М16 ГОСТ5915-70"

    Кол-во: 9

    "Позиция 20"

    "Гайка М18 ГОСТ5915-70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Гайка М20 ГОСТ5915-70"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Дюбель-гвоздь 2,5х25 для ручн.забивки"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "Дюбель-гвоздь 3,7х40 с насажен. шайбой"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "Заклепки 4.0 x 20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Заклепки 4.0x10 вытяжные"

    Кол-во: 150

    "Позиция 26"

    "Проволока ОК 2 мм ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 85

    "Позиция 27"

    "Саморез 3,5х16 металл-металл"

    Кол-во: 1900

    "Позиция 28"

    "Саморез 3,8х25"

    Кол-во: 300

    "Позиция 29"

    "Саморез 4,2х16 металл-металл оц. пресс-шайба"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Саморез 4,8х35 крашенный"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 31"

    "Саморез кровельный по металлу 4,8*32 цинк"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 32"

    "Саморезы 3,5*19"

    Кол-во: 300

    "Позиция 33"

    "Шайба плоская М12 ГОСТ 11371"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "Шайба плоская М14 ГОСТ 11371"

    Кол-во: 100

    "Позиция 35"

    "Шайба плоская М5 ГОСТ 11371"

    Кол-во: 50

    "Позиция 36"

    "Шайба плоская М6 ГОСТ 11371"

    Кол-во: 50

    "Позиция 37"

    "Шайба плоская М8 ГОСТ 11371"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "Шайба пружинная М12 (гровер) ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "Шайба пружинная М14 (гровер) ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 100

    "Позиция 40"

    "Шайба пружинная М16 (гровер) ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 200

    "Позиция 41"

    "Шуруп 3х20 с полукруглой головкой ГОСТ1144"

    Кол-во: 60

    "Позиция 42"

    "Шуруп 5х60 с полукруглой головкой ГОСТ1144"

    Кол-во: 15

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014235
    Выполнение измерения и оценки допустимых скоростей колебания грунта при проведении буровзрывных работ для строительства Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3год для нужд ООО «ССК Газрегион»
    Выполнение измерения и оценки допустимых скоростей колебания грунта при проведении...
    593594
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    5 848 533
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237177
    107/28.01.22/КО/Э Поставка фильтров
    107/28.01.22/КО/Э Поставка фильтров
    593564
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    19
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014198
    Поставка МТР: портландцемент тампонажный ПЦТ I-50 ГОСТ 1581-96 в рамках объекта строительства: СТНГ-2029.3-НС-ОМ (МГ «Этап 5.1. УКПГ-2 (Ковыктинское ГКМ)»
    Поставка МТР: портландцемент тампонажный ПЦТ I-50 ГОСТ 1581-96 в рамках объекта строительства:...
    593417
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 14:20(GMT+03:00)
    3 231 007
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014231
    Поставка запасных частей и расходных материалов для головок М300 («МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. КС-1 «Салдыкельская».) для нужд АО "СТНГ"
    Поставка запасных частей и расходных материалов для головок М300 («МГ «Сила Сибири». Этап 5.1....
    593583
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211080922
    КО №16589/КО - Запасные части к котельному оборудованию для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P100566)
    КО №16589/КО - Запасные части к котельному оборудованию для нужд филиалов ПАО "ОГК-2"...
    593575
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    93 280 188
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211020828
    Разработка рабочей документации по устройству и модернизации периметрового ограждения контролируемой зоны аэропорта АО «Международный аэропорт «Краснодар».
    Разработка рабочей документации по устройству и модернизации периметрового ограждения...
    583966
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    1 800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080934
    МИ №90/ГСГТ/МИ (22П64) - Бронирование и оформление железнодорожных и авиабилетов, организация размещения в отелях при направлении сотрудников в служебные командировки для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»
    МИ №90/ГСГТ/МИ (22П64) - Бронирование и оформление железнодорожных и авиабилетов, организация...
    593578
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    36 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080939
    МИ №1178/МИ - Оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов для нужд Пушкинского филиала ООО "Газпром теплоэнерго МО" (210/190/2022/В) для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область»
    МИ №1178/МИ - Оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов для нужд...
    593579
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 598 387
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить