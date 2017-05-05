Запрос предложений на разработку проектно-сметной документации по реконструкции машинного зала ПС-7б с заменой насосного агрегата № 4 и установкой секционного затвора диаметром 1000мм для нужд ООО «РВК-Воронеж»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705047820 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на разработку проектно-сметной документации по реконструкции машинного зала ПС-7б с заменой насосного агрегата № 4 и установкой секционного затвора диаметром 1000мм для нужд ООО «РВК-Воронеж» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Закупочная документация

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