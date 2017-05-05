Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению и монтажу декоративных элементов логотипа предприятия и орденов, а также изготовление и монтаж портретов для доски почета.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705047781 Уникальный номер закупки 359/343-ЗКЦ Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по изготовлению и монтажу декоративных элементов логотипа предприятия и орденов, а также изготовление и монтаж портретов для доски почета. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение Документация Эскиз

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

Все закупки и тендеры ПАО МЗИК Юридический адрес 620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18, Почтовый адрес 620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18 Контактный телефон +7 343 329-35-70 Факс +7 343 331-17-97 Адрес электронной почты zakupki@zik.ru Ф.И.О. контактного лица Велиоцинский Дмитрий Сергеевич Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская Область Закупки и тендеры Услуги, предоставляемые рекламными агентствами Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru