Выполнение работ по корректировке и согласованию в департаменте по недропользованиию "Дополнение к проекту (технологической схеме) эксплуатации 8-ми водозаборов и 48-ми групп скважин на Краснодарском месторождении пресных вод. Изменение № 7, реконструкция водозабора «ст. Подкачек» (перебуривание скважины № 3)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705047058 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по корректировке и согласованию в департаменте по недропользованиию "Дополнение к проекту (технологической схеме) эксплуатации 8-ми водозаборов и 48-ми групп скважин на Краснодарском месторождении пресных вод. Изменение № 7, реконструкция водозабора «ст. Подкачек» (перебуривание скважины № 3) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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