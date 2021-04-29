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Номер извещения
0119200000121003829
Уникальный номер закупки
0119200000121003829
Наименование закупки
ЭА-№-3693/21 «Поставка оборудования для зернового тока (сушилка) для нужд краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Шушенский сельскохозяйственный колледж», в рамках программы по созданию регионального Центра современных технологий в растениеводстве в 2021 году» 0119200000121003829
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
21.04.2021 12:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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ЭА-№-3693/21 «Поставка оборудования для зернового тока (сушилка) для нужд краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Шушенский сельскохозяйственный колледж», в рамках программы по созданию регионального Центра современных технологий в растениеводстве в 2021 году»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121003829Подведение итогов не позднее ЭА-№-3693/21 «Поставка оборудования для зернового тока (сушилка) для нужд краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Шушенский сельскохозяйственный колледж», в рамках программы по созданию регионального Центра современных технологий в растениеводстве в 2021 году»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭА-№-3693/21 «Поставка оборудования для зернового тока (сушилка) для нужд краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Шушенский сельскохозяйственный колледж», в рамках программы по созданию регионального Центра современных технологий в растениеводстве в 2021 году»
Начальная цена
16 478 193,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов