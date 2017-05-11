Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 20% стоимости товара оплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней с момента утверждения Заказчиком сигнального образца продукции. Оставшиеся 80% стоимости товара оплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней после выполнения Исполнителем всех обязательств по изготовлению и поставке Продукции на склад Заказчика, подписания товарных накладных. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.