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Номер извещения
ГП716080
Уникальный номер закупки
13
Наименование закупки
Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для нужд ООО "МРТС Терминал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.04.2017 14:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, ул. Дрейера, 12, строение 1
Почтовый адрес
163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, ул. Дрейера, 12, строение 1
Контактный телефон
+7 818 269-21-72 доб. 54225
Факс
+7 818 245-18-18
Адрес электронной почты
alipova_e@mrts-terminal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алипова Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Архангельск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для нужд ООО "МРТС Терминал"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для нужд ООО "МРТС Терминал"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Архангельск, ул. Дрейера, 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МРТС Терминал
Все закупки и тендеры МРТС Терминал
Адрес местонахождения
163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, ул. Дрейера, 12, строение 1
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 5
Кол-во: 500
Кол-во: 6
Кол-во: 25
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