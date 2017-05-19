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    Главная / Торги / Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для нужд ООО "МРТС Терминал"

    Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для нужд ООО "МРТС Терминал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2017 12:0019.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716080Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для нужд ООО "МРТС Терминал"АрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716080

    Уникальный номер закупки

    13

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для нужд ООО "МРТС Терминал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.04.2017 14:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Приложение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью МРТС Терминал
    Все закупки и тендеры МРТС Терминал

    Юридический адрес

    163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, ул. Дрейера, 12, строение 1

    Почтовый адрес

    163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, ул. Дрейера, 12, строение 1

    Контактный телефон

    +7 818 269-21-72 доб. 54225

    Факс

    +7 818 245-18-18

    Адрес электронной почты

    alipova_e@mrts-terminal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алипова Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для нужд ООО "МРТС Терминал"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201708.06.2017 12:0008.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716080Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для нужд ООО "МРТС Терминал"Архангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты для нужд ООО "МРТС Терминал"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Архангельск, ул. Дрейера, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации, в т.ч. графика отгрузки товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью МРТС Терминал»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МРТС Терминал
    Все закупки и тендеры МРТС Терминал

    Адрес местонахождения

    163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, ул. Дрейера, 12, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общие тербования по всем позициям"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Очки защитные открытые"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Каска. Цвет: оранжевый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Рукавицы хлопчатобумажные (верхонки)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "Перчатки комбинированные спилковые"

    Кол-во: 300

    "Позиция 6"

    "Перчатки комбинированные утеплённые"

    Кол-во: 300

    "Позиция 7"

    "Сапоги кожаныес защитным подноском(Рабочие) Цвет: черный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Перчатки трикотажные"

    Кол-во: 500

    "Позиция 9"

    "Костюм от общих производственных загрязнений и механических воздействий(рабочие)Цвет: Сине-чёрный, с логотипом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Утеплённая куртка и полукомбинезон (Рабочие) Цвет:Тёмно-синий с красным,с логотипом"

    Кол-во: 25

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