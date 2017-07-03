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    Главная / Торги / Продажа модульного здания 6,0*9,0 на базе 3-х блок-контейнеров

    Продажа модульного здания 6,0*9,0 на базе 3-х блок-контейнеров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.07.2017 12:0003.07.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704988Дата и время окончания срока приема заявок Продажа модульного здания 6,0*9,0 на базе 3-х блок-контейнеровАдминистративные округа г Москвы/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП704988

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа модульного здания 6,0*9,0 на базе 3-х блок-контейнеров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.04.2017 10:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    фото

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС
    Все закупки и тендеры ИФСК АРКС

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Контактный телефон

    +7 495 783-66-78

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    o.bychkova@arks.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бычкова Оксана Николавна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы/

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа модульного здания 6,0*9,0 на базе 3-х блок-контейнеров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201703.07.2017 15:0003.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704988Подведение итогов не позднее Продажа модульного здания 6,0*9,0 на базе 3-х блок-контейнеровАдминистративные округа г Москвы/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа модульного здания 6,0*9,0 на базе 3-х блок-контейнеров

    Начальная цена

    150 766,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Модульное здание 6,0*9,0 на базе 3-х блок-контейнеров

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самовывоз: Московская область, Киевское шоссе, 5 км. от МКАДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    41.20.20.100

    Здания нежилые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Продажа модульного здания 6,0*9,0 на базе 3-х блок-контейнеров"

    Кол-во: 1

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    17.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    135 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    17.01.2022 г., 12:26
    Дата аукциона:
    18.02.2022 г., 12:00
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