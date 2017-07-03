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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП704988
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа модульного здания 6,0*9,0 на базе 3-х блок-контейнеров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 10:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Контактный телефон
+7 495 783-66-78
Факс
--
Адрес электронной почты
o.bychkova@arks.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бычкова Оксана Николавна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы/
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа модульного здания 6,0*9,0 на базе 3-х блок-контейнеров
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа модульного здания 6,0*9,0 на базе 3-х блок-контейнеров
Начальная цена
150 766,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Модульное здание 6,0*9,0 на базе 3-х блок-контейнеров
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самовывоз: Московская область, Киевское шоссе, 5 км. от МКАДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
41.20.20.100
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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