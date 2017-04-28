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    Главная / Торги / Закупка материалов и комплектующих к покрасочному оборудованию Graco для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж"

    Закупка материалов и комплектующих к покрасочному оборудованию Graco для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.04.2017 10:1228.04.2017 10:12Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704987Дата и время окончания срока приема заявок Закупка материалов и комплектующих к покрасочному оборудованию Graco для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП704987

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка материалов и комплектующих к покрасочному оборудованию Graco для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.04.2017 10:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовой договор

    Перечень Грако

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТС ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры МРТС ХОЛДИНГ

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18

    Контактный телефон

    +7 495 181-99-99 доб. 115

    Факс

    +7 495 181-99-99

    Адрес электронной почты

    M.Kozin@mrts-holding.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козин Максим Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка материалов и комплектующих к покрасочному оборудованию Graco для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.05.201710.05.2017 10:0010.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704987Подведение итогов не позднее Закупка материалов и комплектующих к покрасочному оборудованию Graco для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка материалов и комплектующих к покрасочному оборудованию Graco для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Прошу учесть, что снижение цены по предложению происходит в онлайн режиме. В случае изменения цены на электронной площадке одним из участников под конец проведения данной тендерной процедуры, процедура автоматически продлевается на 15 минут независимо от времени окончания процедуры, т.е. если участник изменил цену за одну минуту до окончания процедуры, процедура окончиться на 14 минут позже назначенного времени и т.д. Организатором предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки (снижения цен) на усмотрение. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться по электронной почте к Козину Максиму Владимировичу, e-mail: M.kozin@mrts-holding.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки – г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоставить дилерский сертификат. При стоимости договора более 1 000 000,00 руб. с НДС, контрагент, не являющийся производителем продукции обязан открыть обособленный счет для расчетов по договору в ПАО "Сбербанк". 1.Преимуществом будет являться оплата в течение 15 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. 2. 30% аванс, 70% в течение 15 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика (При заключении договора стоимостью более 1 миллиона рублей и оплаты аванса, требуется банковская гарантия на всю сумму уплаченного аванса). Срок поставки: Минимальный, ориентировочно - май 2017 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТС ХОЛДИНГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МРТС ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры МРТС ХОЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18

    Классификатор ОКПД2

    28.24.12.190

    Инструменты ручные прочие с механизированным приводом, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коллектор, рециркуляционный. арт. 258990"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Коллектор, смесительный, арт. 258989"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Корпус смеситель, арт. 262478"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Соединение, 3/8 (f) x 1/4(m), 7250 фунтов на кв. дюйм (150287)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Соединение, 3/8 m x f (162024)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Шланг соединительный, 7250 фунтов на кв. дюйм, 1/4 внутреннего диаметра, 10 футов (H72510)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Шланг соединительный, 7250 фунтов на кв. дюйм, 3/8 внутреннего диаметра, 25 футов (H73825)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Шланг соединительный, 7250 фунтов на кв. дюйм, 1/2 внутреннего диаметра, 3 фута (H75003)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Соплодержатель GRACO RAC V, арт. 246215"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Сопло XHD 529"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Сопло XHD 527"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Сопло XHD 427"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Сопло XHD 425"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Комплект ремонтный для аппарата GRACO ST MAX 495 PC Pro, арт. 287902"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Покрасочный аппарат GRACO ST MAX 495, арт. 17С373 - стандарт РФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Ремкомплект Xtrime Seal (для насоса L115C0) к покрасочному аппарату GRACO XP70 (2:1), арт. 24F972 "

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Ремкомплект Xtrime Seal (для насоса L058C0) к покрасочному аппарату GRACO XP70 (2:1), арт. 262506"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Корпус агрегата GRACO ST MAX II 495 PC Pro (Корпус, привод, PC)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Цилиндр нижнего блока для насоса L058C0, арт. 16D471"

    Кол-во: 12

    "Позиция 20"

    "Цилиндр нижнего блока для насоса L115C0, арт. 15А656"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Шток для насоса L058C0, арт. 16D460"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Шток для насоса L115C0, арт.24B820"

    Кол-во: 12

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