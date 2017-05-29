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    Главная / Торги / На право заключения договора поставки бытовой техники

    На право заключения договора поставки бытовой техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2017 12:0029.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705244Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой техникиЯкутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705244

    Уникальный номер закупки

    292

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора поставки бытовой техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.04.2017 10:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД

    Конкурсная дкументация

    Изменения в извещении

    Итоговый протокол отмены

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ЯТЭК

    Юридический адрес

    678214, Республика Саха (Якутия), поселок Кысыл-Сыр, Вилюйский улус, Ленина, 4

    Почтовый адрес

    677015, Республика Саха (Якутия), , Якутск, Петра Алексеева, 76

    Контактный телефон

    +7 4112 40-14-01 доб. 1190

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender@yatec.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Синько Анастасия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Якутск

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бытовой техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2017 12:00 GMT +329.05.2017 12:0029.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705244Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой техникиЯкутск

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 12:0029.05.2017 12:0029.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705244Дата и время вскрытия заявок Поставка бытовой техникиЯкутск

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2017 12:0029.06.2017 12:0029.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705244Подведение итогов не позднее Поставка бытовой техникиЯкутск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.06.201729.06.2017 12:0029.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705244Подведение итогов не позднее Поставка бытовой техникиЯкутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бытовой техники

    Начальная цена

    600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно конкурной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Маганский тракт, 2 км.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки товара Покупателю

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЯТЭК
    Все закупки и тендеры ЯТЭК

    Адрес местонахождения

    678214, Республика Саха (Якутия), поселок Кысыл-Сыр, Вилюйский улус, Ленина, 4

    677015, Республика Саха (Якутия), , Якутск, Петра Алексеева, 76

    Классификатор ОКПД2

    27.51.1

    Холодильники и морозильники; стиральные машины; электрические одеяла; вентиляторы

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Конкурсная дкументация

    11.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка бытовой техники"

    Кол-во: 0

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