www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП705244
Уникальный номер закупки
292
Наименование закупки
На право заключения договора поставки бытовой техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 10:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678214, Республика Саха (Якутия), поселок Кысыл-Сыр, Вилюйский улус, Ленина, 4
Почтовый адрес
677015, Республика Саха (Якутия), , Якутск, Петра Алексеева, 76
Контактный телефон
+7 4112 40-14-01 доб. 1190
Факс
Адрес электронной почты
tender@yatec.ru
Ф.И.О. контактного лица
Синько Анастасия Николаевна
Место рассмотрения предложений
Якутск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бытовой техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 12:00 GMT +329.05.2017 12:0029.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705244Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой техникиЯкутск
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 12:0029.05.2017 12:0029.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705244Дата и время вскрытия заявок Поставка бытовой техникиЯкутск
Подведение итогов не позднее
29.06.2017 12:0029.06.2017 12:0029.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705244Подведение итогов не позднее Поставка бытовой техникиЯкутск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бытовой техники
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно конкурной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Саха (Якутия), г.Якутск, Маганский тракт, 2 км.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
678214, Республика Саха (Якутия), поселок Кысыл-Сыр, Вилюйский улус, Ленина, 4
677015, Республика Саха (Якутия), , Якутск, Петра Алексеева, 76
27.51.1
27.90
Документация лота
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.