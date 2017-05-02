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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку покрытий PROCOAT

    Запрос предложений на поставку покрытий PROCOAT

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.05.2017 09:0002.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704986Дата и время окончания срока приема заявок Поставка покрытий PROCOAT.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП704986

    Уникальный номер закупки

    ГПБ 17 PROCOAT

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку покрытий PROCOAT

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.04.2017 10:11

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Marina.Andrusik@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Андрусик Марина Богдановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка покрытий PROCOAT.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.05.2017 09:00 GMT +302.05.2017 09:0002.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП704986Дата и время окончания срока приема заявок Поставка покрытий PROCOAT.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    02.05.2017 09:0002.05.2017 09:0002.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП704986Дата и время вскрытия заявок Поставка покрытий PROCOAT.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    05.06.2017 09:0005.06.2017 09:0005.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704986Подведение итогов не позднее Поставка покрытий PROCOAT.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.06.201705.06.2017 09:0005.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП704986Подведение итогов не позднее Поставка покрытий PROCOAT.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка покрытий PROCOAT.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.92.30.190

    Машины для выемки грунта и строительства прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно извещения"

    Кол-во: 0

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