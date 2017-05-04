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Номер извещения
31705048515
Уникальный номер закупки
16-6
Наименование закупки
изготовление, ремонт и поставка рукавов высокого давления (РВД) для Филиала №6 АО «ГК«Северавтодор».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 15:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 34676 2-89-36
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil6@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рогов Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, п. Электросети.
Закупки и тендеры Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)
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Изготовление и ремонт РВД для Филиала № 6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.05.2017 16:00 GMT +304.05.2017 16:0004.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705048515Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и ремонт РВД для Филиала № 6 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, п. Электросети.
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 07:0005.05.2017 07:0005.05.2017 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705048515Дата и время вскрытия заявок Изготовление и ремонт РВД для Филиала № 6 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Урай, п. Электросети.
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и ремонт РВД для Филиала № 6
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
22.19.30
22.19.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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