Поставка инструмента в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и Технического задания (Приложение № 2 к Договору).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705046129 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка инструмента в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и Технического задания (Приложение № 2 к Договору). Валюта процедуры EUR Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

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