ОЗЦ-015-ИП-17 на право заключения договора поставки илососа для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Товар подлежит поставке в течение 60 календарных дней с даты подписания договора. Срок выполнения шеф монтажа и пусконаладочных работ в течение 14 рабочих дней после направления Покупателем электронной заявки Поставщику о готовности объекта к выполнению работ. сроки и порядок оплаты за поставленный Товар в 2 (два) этапа: 1-й этап в размере 90 % от суммы договора в течение 30 календарных дней после фактического получения Товара при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных не позднее, чем за 10(десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты. Если счет-фактура получена Покупателем позднее, чем за 10 (десять) дней до наступления последнего дня срока оплаты, оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 10 (десяти) дней с даты получения Покупателем оригинала счета-фактуры без применения к Покупателю штрафных санкций за несвоевременную оплату. 2-й этап – 10 % от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента окончания шеф-монтажных и пуско-наладочных работ.